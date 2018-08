Primavera di Praga | 50 anni fa invasione sovietica della Cecoslovacchia Presidente Zeman

Cecoslovacchia - 50 anni fa invasione URSS coi carri armati/ Così il comunismo represse la Primavera di Praga : Cecoslovacchia , l' invasione URSS 50 anni fa nel 1968: Così il comunismo represse la Primavera di Praga , ma non uccise l'anelito di libertà anti-socialismo. Le commemorazioni(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:01:00 GMT)

Così finì la Primavera di Praga : La Primavera di Praga finì in un caldo giorno d'agosto di 50 anni fa. Ricordo quella mattina: ero in treno, alla stazione di Monaco di Baviera, di ritorno da un viaggio di studio in Norvegia, quando ...