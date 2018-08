Harry e Meghan per la loro luna di miele hanno scelto l' Italia e gli amici George e Amal

Meghan Markle stressata - fugge in Canada senza Harry : Una fuga in Canada, senza Harry, per ricaricare le batterie e ritrovare la serenità: in queste ore Meghan Markle ha lasciato l’Inghilterra in direzione di Toronto. L’attrice americana, dopo mesi difficili e particolarmente stressanti, ha deciso di concedersi un po’ di relax, tornando negli Stati Uniti. La meta del suo viaggio è il Canada, paese in cui ha vissuto per molto tempo quando recitava nella serie Suits e in cui si ...

Meghan Markle - a Toronto senza Harry : Dal giorno del royal wedding, celebrato lo scorso 19 maggio a Windsor, Meghan Markle e Harry d’Inghilterra non erano mai stati troppo lontani l’una dall’altro, fatta eccezione per la due giorni di lei da sola con la regina Elisabetta e la visita di lui in Botswana, che aveva alimentato i gossip su una presunta gravidanza della duchessa, forse rimasta prudentemente a casa. Ipotesi che crolla davanti al primo viaggio privato di ...

Meghan Markle ha un legame speciale (che nessuno conosce) con l’ex di Harry : Cosa hanno in comune Meghan Markle e Chelsy Davy, ex di Harry? All’apparenza assolutamente nulla, in realtà però le due donne hanno un legame molto speciale, che nessuno conosce. Pochi lo sanno infatti, ma oggi Chelsy è fidanzata con un amico di vecchia data dell’attrice americana. Si tratta di James Marshall, che è stato sposato con una delle migliori amiche di Meghan: Elettra Wiedemann. Le due donne sono state paparazzate spesso ...

Meghan Markle - Kate e Harry la lasciano sola - ma arrivano rinforzi : Rimasta sola, senza Kate ed Harry, Meghan Markle attende l’arrivo di sua madre, Doria Ragland, in Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni l’insegnante di yoga starebbe preparando il suo trasferimento a Londra e sarebbe pronta a lasciare gli Stati Uniti per stare accanto alla figlia. D’altronde Meghan – nonostante i sorrisi che esibisce in pubblico – non sta vivendo un periodo molto semplice. Non solo sta ...

Meghan Markle - il padre torna a far parlare di sé : “Ho messo giù il telefono al principe Harry” : Thomas Markle, il padre della duchessa di Sussex da pochi mesi moglie del principe Harry torna a far parlare di sé: in una delle tante interviste concesse ha raccontato che nel maggio scorso avrebbe messo giù il telefono al principe in persona. La (presunta) telefonata di cui si è ricordato solo ora riguarderebbe nuovamente le foto delle prove del suo abito da cerimonia vendute alla stampa britannica all’insaputa della corte. Il padre della ...

Meghan Markle incinta? Un gesto di Harry avvalora la gravidanza : Meghan Markle potrebbe essere già incinta a pochi mesi dal matrimonio. Le voci di una gravidanza si fanno sempre più insistenti, e del resto i novelli sposi non hanno mai fatto...

Ecco perché Harry e Meghan devono tutto a Kate e William : Meghan Markle deve tutto a Kate Middleton e William. Se non ci fossero stati loro infatti, probabilmente non avrebbe sposato Harry. A svelarlo è stata Angela Levin, giornalista e biografa del secondogenito di Lady Diana, che ha spiegato come Harry sia stato ad un passo dallo sposare Chelsy Davy, la sua precedente fidanzata. I due sono stati legati da quando avevano vent’anni e stavano progettando di convolare a nozze, quando ...

Harry parte per l’Africa e lascia Meghan a casa (da sola) : Harry parte per l’Africa e lascia Meghan Markle a casa (da sola). Il secondogenito di Lady Diana ha deciso di volare nel continente che ama di più, per una serie di riunioni importanti. Da tempo ormai Harry, sulle orme di mamma Diana, sostiene alcune associazioni umanitarie e onlus a favore degli animali. Fra queste anche l’organizzazione Rhino Conservation Botswana (RCB) che si occupa del recupero e della protezione dei rinoceronti ...

