Hanno vinto tutte tranne l’Inter

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani Hanno vinto l’oro europeo nel trampolino sincro 3 metri : Le tuffatrici italiane Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi hanno vinto la medaglia d’oro nella giornata conclusiva degli European Championship di Glasgow. Pellacani e Bertocchi , rispettivamente di 15 e 23 anni, hanno ottenuto la certezza del podio con il penultimo tuffo e poi, The post Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno vinto l’oro europeo nel trampolino sincro 3 metri appeared first on Il Post.

“58 milioni! Hanno vinto alla lotteria”. Immaginate il momento : ma ecco che succede un minuto dopo : Altalena di emozioni per una coppia di coniugi scozzesi: nelle ultime ore Fred e Lesley Higgins, rispettivamente 67 e 57 anni, prima Hanno esultato, poi tremato e infine gioito. Sì, perché è successo di tutto in una ricevitoria in Scozia. Due biglietti della lotteria, il commesso di una ricevitoria di Aberdeenshire controlla il primo ma non c’è nessuna vincita. Successivamente, invece, infila nella macchinetta il secondo e con gesto ...