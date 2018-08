Calabria | i soccorritori si calano nel torrente Raganello alla ricerca di superstiti e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 agosto 2018) Il gruppo speleologico del Soccorso alpino calabrese, che è intervenuto insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco eProtezione civile, si è organizzato sin da subito per risalire il corso deldi eventualidispersi e i corpi delle vittime non ancora recuperati. Nella gola, nel parco del Pollino, in, sono presenti anfratti e speroni. Gli escursionisti sono stati sorpresi dal maltempo e dal fiume in piena. Il video è stato realizzato da LaCnews24, presente sul luogo dell’incidente. L'articolo, isineldie vittime. Le immagini dell’intervento proviene da Il Fatto Quotidiano.