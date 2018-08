Auto a chilometri zero | è boom I dati rivelano grandi affari | fascia di mercato in

Esodo di Ferragosto - bollino nero per il weekend : chilometri di code sulle Autostrade : Per le strade italiane è iniziato ufficialmente il weekend più caldo dell'estate 2018. Quello che si avvicina sarà un fine settimana da 'bollino nero' per il traffico automobilistico, a causa delle moltissime partenze in direzione di gettonate località marittime o montane. Soprattutto nella ore della fascia anti-meridiana, su tutte le reti autostradali italiane vige divieto assoluto di circolazione per i mezzi pesanti (oggi, sabato 11 agosto, ...

Bergamo - tir si incendia sull'A4 inferno in Autostrada : Automobilisti ?intrappolati in code di 10 chilometri : Drammatico incidente questa mattinata sull'autostrada A4 a poca distanza dal casello di Capriate San Gervasio, nel Bergamasco, in direzione Milano. Verso le 10.30 Un camion ha invaso la...

TRAFFICO AutoSTRADE - BOLLETTINO VIABILITA/ Ultime notizie : code di 7 chilometri alla dogana di Como : TRAFFICO AUTOSTRADE, weekend da bollino rosso. Ultime notizie, viabilità: code sull’A9 in direzione Svizzera, code anche a Massa in direzione nord e in generale TRAFFICO sostenuto(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:07:00 GMT)

Un’Auto italiana ha fatto 2.735 chilometri solo con energia solare : Sull’asfalto rovente dell’Oregon l’Italia conquista il primo posto dell’American Solar Challenge, punto di riferimento mondiale per le automobili alimentate a energia solare. E con l’automobile Emilia 4, che può trasportare quattro persone a 120 chilometri orari “consumando meno di un phon”, la scuderia bolognese Onda solare impone i nuovi standard sulla ricerca e lo sviluppo di questo incredibile ...

Roma : file chilometriche paralizzano zona Balduina - Auto incolonnate : Roma – Un’ora incolonnati in auto per salire da piazzale Clodio a Belsito. Code chilometriche in direzione Monte Mario sulla tangenziale est. Via Igea e piazza Walter Rossi compeltamente paralizzate. C’e’ un intero quadrante della citta’ bloccato a causa dei cantieri stradali che sono stati aperti nei mesi scorsi fino a qualche giorno fa: parliamo della Balduina e delle propagini settentrionali di Monte Mario, a ...

L’Auto si rompe : per non saltare il lavoro - cammina per 22 chilometri : La sua auto si era rotta proprio la sera prima di cominciare il nuovo lavoro in una società di traslochi, Bellhops, in Alabama. Ma Walter Carr, uno studente di New Orleans che ha perso la casa per colpa dell’uragano Katrina, e che da allora lavora per poter continuare l’Università, non ha pensato nemmeno per un momento di chiamare il capo e avvisare che non sarebbe riuscito ad arrivare. Non aveva a disposizione altri mezzi che le sue gambe, per ...

Inferno di fiamme in Autostrada - chilometri di coda in A1 : Autostrade per l'Italia comunica che poco prima delle ore 15, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Sud e Valmontone, in direzione di Napoli all'altezza del km 585, un mezzo pesante...

Le Auto dei lettori - Mezzo milione di chilometri con una Peugeot 307 : Non capita a molti di vedere 500.000 km sulla strumentazione della propria auto. Soprattutto con un'auto "normale" come una Peugeot 307, certamente non una stradista da agente di commercio. E così pubblichiamo qualche riga della lettera del suo fortunato proprietario, Simone Zamboni, di Terrazzo (Verona): "Era il 20 maggio 2003, giorno del mio 29 compleanno. Entusiasta, ho ritirato la mia 307 berlina, grigia, nuova ...

Inferno in Autostrada : furgone contro Autocisterna - un morto e chilometri di coda : Due incidenti avvenuti a poca distanza temporale, uno a Portogruaro e l’altro tra Portogruaro e San Stino stanno causando disagi e code sull’autostrada A4. In uno dei sinistri, una persona alla guida di un furgone ha perso la vita a seguito dello schianto contro una cisterna.Continua a leggere

A4 - due incidenti in pochi minuti : Autostrada chiusa - caos e code chilometriche : A4 chiusa da Latisana a San Stino per due incidenti entrambi in direzione Venezia. Le code sono già di diversi chilometr i, chiusi gli svincoli di Latisana, Portogruaro e S. Stino così come l'...

Venezia : incendio Auto a Porto Marghera - colonna visibile a chilometri : Venezia, 19 giu. (AdnKronos) - Poco prima delle 17.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Libertà nei pressi del centro Vega a Porto Marghera nella città metropolitana di Venezia per l’incendio di un’auto: illeso il conducente. L’automobilista mentre percorreva la strada si è accorto c

Bollo Auto - primo passo della Ue per uniformare la tassa in base ai chilometri percorsi : Il Bollo auto sara' unico per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. L’importante novita' in merito a quella che viene sempre definita come la tassa più odiata dagli italiani viene, questa volta, direttamente dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che ha votato una proposta che prevede di uniformare la tassa prevedendo criteri unici per il calcolo. Oltre che a criteri di semplificazione delle procedure, la decisione è ispirata ...