What If | il thriller sociale con Renée Zellweger su Netflix

Renee Zellweger arriva su Netflix protagonista di What/if un thriller antologico dal creatore di Revenge : Renée Zellweger sbarca nel mondo delle serie tv e per farlo scegli il porto sicuro della piattaforma globale di streaming Netflix, che permette di arrivare in tutto il mondo contemporaneamente, e la formula della serialità antologica che, come per le miniserie, permette agli attori di impegnarsi solo per una stagione.La produzione che ha scelto Renée Zellweger, al suo primo ruolo da protagonista in una serie tv, è quella di What/if un ...