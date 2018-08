Serie A in campo nel giorno del lutto per Genova | Salvino contro Micciché

Consigli Fantacalcio Serie A 2018/ 1giornata - difesa - centrocampo e attacco : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 1giornata. Inizia un nuovo campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi.

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : squadre in campo - si gioca! : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle sette partite in programma oggi domenica 12 agosto 2018 e valide per la prima fase a gironi.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:41:00 GMT)

Cassano giudica la Serie A : i ‘soldatini’ della Juve - la corsa scudetto ed il suo ritorno in campo : Antonio Cassano ha parlato della Serie A che sta per iniziare, con un focus particolare sull’arrivo di Cristiano Ronaldo che sta monopolizzando l’attenzione Antonio Cassano spera ancora di poter tornare in campo ad alti livelli. E’ questo quanto emerso dall’intervista che il calciatore barese ha rilasciato alla Gazzetta dello sport, parlando sopratutto della Serie A che sta per iniziare. “Spero di fare in ...

Coppa Italia 2019 - terzo turno : programma - orari e tv. Scendono in campo le squadre di Serie A : Primo assaggio di Serie A: inizia oggi il terzo turno della Coppa Italia di calcio, che si concluderà domani, e che vedrà in campo dodici squadre del massimo campionato Italiano (le prime otto della scorsa stagione in scena a gennaio negli ottavi), al primo impegno ufficiale stagionale. Sono sedici in tutto le sfide in programma, delle quali due verranno giocate oggi, ovvero Udinese-Benevento e Genoa-Lecce, con quest’ultima sfida che verrà ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite : in campo al Razza (1^ giornata) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 5 agosto 2018 e valide per la prima giornata della fase preliminare a gironi. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 17:18:00 GMT)

Coppa Italia : via il 29 luglio - le big di Serie A in campo a gennaio : La Coppa Italia 2018-19 ha il suo tabellone. A Milano è stato definito il quadro completo del torneo per la stagione che inizia tra poco. Talmente poco che si parte il 29 luglio. Nessuna squadra di ...

D’Aversa : “il Parma ha meritato sul campo la Serie A” : “Dopo aver vinto due campionati di solito si parte con entusiasmo ma questo entusiasmo è stato smussato già da questa estate quando è uscita la notizia del processo, qualcosa di assurdo leggendo i messaggi di Calaiò. Ieri c’era delusione, c’era sconforto, quello che dobbiamo fare è pensare al campo con tutto le nostre forze”. Sono le parole del tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, dopo la richiesta della ...

Calciomercato Inter – Centrocampo - una poltrona per 3 : Paredes - Kovacic e un interessate prospetto della Serie A : Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un centrocampista: sondati i profili di Paredes e Kovacic, prende credibilità anche l’ipotesi Freuler Dopo l’arrivo di Nainggolan, il Centrocampo dell’Inter ha bisogno di un’ultima pedina per essere puntellato. Se Brozovic appare rinato dopo il Mondiale, il possibile addio di Vecino, richiesto dal Chelsea, spinge Piero Ausilio alla ricerca di un nuovo calciatore per la ...

Serie A Frosinone - 24 gol alla Nazionale Terremotati. In campo dal 1 i quattro nuovi innesti : Finisce con un rotondo 24 a 0 il primo test match amichevole del Frosinone . La truppa giallazzurra , così come riportato dal sito ufficiale del club, alle prese con la sua prima sgambatura estiva, ha ...

Calendario Amichevoli/ Risultati Serie A : in campo 12 club tra cui Roma - Napoli - Inter! Il programma completo : Calendario Amichevoli: anche oggi sabato 14 luglio si torna in campo per i primi test match estivi. Riflettori puntati su 12 club di Serie A tra Inter, Roma e Napoli.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:29:00 GMT)

Calendario Amichevoli/ Serie A : oggi in campo il Bologna di Inzaghi per il primo test match - 12 luglio 2018 - : Calendario Amichevoli Serie A: oggi giovedi 12 luglio 2018 scende in campo il Bologna di Inzaghi, al primo banco di prova. Ecco gli altri test match.

