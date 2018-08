Fiorentina | ipotesi rescissione per Cristoforo e Olivera

Crollo ponte Genova/ Ipotesi rinvio per Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa : dramma sfiorato per Criscito : Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, racconta la sua esperienza: "Sono passato su ponte Morandi 10 minuti prima del Crollo". Rischio rinvio per Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa?(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 17:44:00 GMT)

Serie A - ipotesi rinvio per Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina : gli ultimi aggiornamenti in vista della prima giornata : Sono ore difficilissime a Genova per il crollo del ponte sull’autostrada A10: 11 vittime accertate e 12 feriti estratti dalle macerie. Si è verificato un crollo in riferimento al ponte Morandi sull’autostrada A10 a Genova, il viadotto sul torrente Polcevera alto quasi 50 metri che sovrasta il popoloso quartiere di Certosa. Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella ...

Sturaro alla Fiorentina - ipotesi concreta : l’agente svela le idee di Corvino : Sturaro alla Fiorentina affare possibile, nelle prossime ore il centrocampista della Juventus potrebbe cambiare maglia Stefano Sturaro è alla ricerca di una sistemazione per la prossima annata. alla Juventus, con l’arrivo di Emre Can, non c’è davvero più spazio per il centrocampista, e l’agente del calciatore sta cercando una soluzione attraverso il mercato, come da lui stesso ammesso. Carlo Volpi, è stato intervistato da ...