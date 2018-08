Fatti di musica 2018 | Reggio Calabria esplode con il live dei Negrita

approdonews

: RT @justignorance_: Ma anche se alcuni idols fossero gay, avessero una relazione con un membro del loro stesso gruppo alla gente, alla fine… - Sofia59869434 : RT @justignorance_: Ma anche se alcuni idols fossero gay, avessero una relazione con un membro del loro stesso gruppo alla gente, alla fine… - FerraraBuskers : RT @Ryanair_IT: #Ferrara si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto! ?? Fino al 26/08 questa bella città ospiterà la 31ª edizione del @… - AlexGobang : RICORDIAMO A TUTTI CHE QUESTA SERA IL CONSUETO PARTY SULLA SPIAGGIA IN OCCASIONE DEI FUOCHI DI FRANCAVILLA RISPETTE… -

(Di sabato 18 agosto 2018) "L'esperimento di trasformare Piazze centrali di una Città in luoghi per spettacoli, in particolare a biglietti, non è semplice " ha detto Ruggero Pegna " però, a, grazie ad un prezioso lavoro ...