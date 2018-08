Burrasca di Ferragosto | andrà peggio al Centro-Sud Temporali da stasera al Nord | allerta

Ferragosto bagnato - arriva la « Burrasca » Previsioni - Che tempo farà mercoledì 15 : I tempo rali partiranno lunedì a Nord per raggiungere mercoledì 15 il Sud: caldo in diminuzione ovunque

In arrivo la Burrasca di Ferragosto. Tromba d'aria nel genovese : Gìà da stasera il maltempo, domani sarà la giornata peggiore. Da giovedì inizia il miglioramento. temperature giù anche di dieci gradi

In arrivo la Burrasca di Ferragosto. Tromba marina nel genovese : Gìà da stasera il maltempo, domani sarà la giornata peggiore. Da giovedì inizia il miglioramento. temperature giù anche di dieci gradi

Meteo - arriva la Burrasca di Ferragosto : temporali già da domani - sino a 10° in meno : Un calo termico sensibile sta per interessare l'Italia che per un paio di giorni almeno conoscerà una fase tutt'altro che estiva. Il clou è atteso proprio il 15 con quella che...