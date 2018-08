Tasse più alte per tutti? Rischio stangata dal taglio delle agevolazioni fiscali

Il cambiamento del governo sono le Tasse in più : Arrivati a questo punto della storia, c’è una domanda molto importante di fronte alla quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovranno riuscire a dare una risposta esauriente: e se fossero le tasse il vero cambiamento del governo del cambiamento? Tra le molte domande dribblate ieri in conferenza stampa

Due rebus per il dl Dignità : più Tasse e meno insegnanti : Il decreto Dignità arriverà domani in Aula alla camera con due questioni cruciali ancora sul tavolo. Da una parte la copertura dei 300 milioni necessari per finanziare la decontribuzione del 10% per ...

Ecco dove trovare miliardi di € Far pagare le Tasse alle Coop Il settore vale più di 151 miliardi : Chiunque arrivi al governo cerca di realizzare le promesse elettorali e per farlo ha bisogno di risorse economiche, sempre poche in questa fase storica. Nella stessa condizione si trova anche il governo giallo-verde, Conte-Di Maio-Salvini Segui su affaritaliani.it

Quali sono le 10 città in Italia in cui un'impresa paga più Tasse : Maglia nera per Reggio Calabria: qui bisogna arrivare a fine settembre per coprire tasse locali e nazionali. Gorizia la più leggera in Italia

Quali sono le 10 città in Italia in cui un’impresa paga più Tasse : In Italia la pressione fiscale media sulle piccole imprese è destinata a crescere nel 2018. Lo dicono i dati presentati dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa nel rapporto Comune che vai, fisco che trovi. Se non ci saranno correttivi, ci sarà un aumento dello 0,2% dell’importo delle tasse rispetto allo scorso anno. In soldoni se nel 2017 la pressione fiscale era salita dello 0,3% arrivando a ...

Qatar 2022 - c’è già una grande favorita : la Francia dei sogni sarà più matura e perderà solo pochissimi Tasselli… : Francia campione del mondo, ma dando un’occhiata a Qatar 2022 la Nazionale francese si propone come una candidata per la vittoria che varrebbe il bis La Francia campione del mondo è già pronosticabile come una delle squadre favorite a Qatar 2022. Sì perchè la rosa della Nazionale francese che si è imposta a Russia 2018, vede tra le sue fila calciatori giovanissimi e solo pochi uomini non ci saranno tra quattro anni in Qatar, alcuni ...

Tasse : Gorizia e Udine sono le città più virtuose d'Italia : La pressione fiscale media sulla piccola impresa tipo italiana, salita nel 2017 dello 0,3% al 61,2%, nel 2018 è destinata a crescere ancora, portandosi al 61,4%. Un incremento compiutamente ...

Decreto dignità - arriva la firma del Presidente della Repubblica : più Tasse su giochi : STOP ALLO SCOPO DI LUCRO NELLO SPORT DILETTANTISTICO - Il dl cancella la disciplina voluta dall'ex ministro Lotti ed introdotta con l'ultima legge di bilancio che consentiva di esercitare lo sport ...

Australia - chi non vaccina i figli paga più Tasse. Sulla salute pubblica non si bara : Come spesso accade quaggiù in Australia, le decisioni sono prese rapidamente e senza troppe discussioni, dando priorità al costo-beneficio e optando per ciò che viene ritenuto più importante per la maggioranza, piuttosto che per il singolo individuo. Per mantenere i benefici dell’assistenza fiscale di cui godono le famiglie in Australia, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e vaccinare i propri figli. Viene considerata una forma di ...

Il decreto Dignità riscrive il Jobs act : 4 proroghe per i precari e più Tasse alle imprese : "Con il decreto dignità iniziamo a smantellare una parte del Jobs act". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio commentando i

Scontrini - a Mantova solo due su tre. Ma pagate Tasse in più per oltre 7 milioni : Il bilancio dell'attività della Guardia di finanza. Per la festa del corpo riaperta al pubblico la caserma di corso Garibaldi

Sulle imprese 101 miliardi di Tasse all'anno «Sforzo fiscale più oneroso d'Europa» : ... saremo in grado di fare squadra, giocando questa partita con la consapevolezza che chi rimarrà indietro avrà poche possibilità di stare al passo con le principali potenze economiche del mondo . ...

Mor : con Tasse così alte evasione fa ancora più male : Mor: pace fiscale di Salvini nuovo condono che favorisce evasori Roma – Di seguito il tweet di Mattia Mor, deputato del Pd. “Con tasse così alte, l’evasione fa ancora più male se pensiamo a coloro che le tasse le pagano da sempre ed interamente. La pace fiscale promessa da Matteo Salvini non è che un nuovo condono che favorisce chi evade, col solo fine di finanziare, una tantum, la flat tax”. L'articolo Mor: con tasse ...