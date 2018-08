: Sparatoria in Canada, 4 morti. La polizia: non uscite di casa - RaiNews : Sparatoria in Canada, 4 morti. La polizia: non uscite di casa - SkyTG24 : #UltimOra Sparatoria in Canada, almeno quattro morti. #canale50 - TgLa7 : #Sparatoria in #Canada, 4 morti. Polizia: non uscite -

quattro persone sono morte in unaa Fredericton, capoluogo della provincia del New Brunswick, nelorientale. La polizia parla di diverse vittime trae feriti e ha invitato tutti gli abitanti della zona a "restare in casa". Laè ancora in corso.(Di venerdì 10 agosto 2018)