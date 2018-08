SONDAGGI POLITICI Volano M5s-Lega e crolla Forza Italia | Alto Adige | Carroccio supera Pd

SONDAGGI POLITICI - il tracollo del Pd : si ferma sotto il 15%. Salvini è il ministro più amato : Gli ultimi Sondaggi mostrano un tracollo del Partito Democratico, che non riesce a superare neanche il 15% dei consensi. Fi sotto il 10%, volano M5s e Lega che insieme si avvicinano al 60%. Alto anche il consenso del governo, così come quello dei ministri: il più amato è Matteo Salvini , seguito da Luigi Di Maio.Continua a leggere

