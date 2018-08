: Ferragosto,pienone di turisti in Italia - TelevideoRai101 : Ferragosto,pienone di turisti in Italia -

Ottimi guadagni per il Turismono durante il 'ponte' tra il 12 e il 15 agosto: è stato già riservato l'88% delle camere offerte online dal nostro sistema ricettivo, con punte del 93% nelle località balneari. Un dato che conferma l'andamento positivo della stagione dal punto di vista dei numeri dei visitatori: per il trimestre estivo giugno-agosto si prevedono 218,9 milioni di presenze, 4,5 milioni in più dell'estate record dello scorso anno. Il dato è di Cst per Assoturismo Confesercenti.(Di venerdì 10 agosto 2018)