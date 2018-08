Caserta | gran finale per ' Un' Estate da Re con Jonas Kaufmann e Maria Agresta

Reggia di Caserta - tedesco fa il bagno nudo nella peschiera grande : denunciato per atti osceni in luogo pubblico : Si è tolto le scarpe, la maglietta, le scarpe e pure le mutande. E poi, completamente nudo, si è tuffato nella peschiera grande della Reggia di Caserta, realizzata dall’architetto Francesco Collecini su indicazione di Luigi Vanvitelli nel 1769. “Avevo caldo”, si è giustificato davanti ai poliziotti quando, allertati da altri turisti, sono giunti sul posto. Non abbastanza per scansare una denuncia per atti osceni in luogo ...

Reggia di Caserta - gran finale per “Un’Estate da Re” con Jonas Kauffmann : Si chiude per il terzo anno consecutivo "Un'Estate da Re" nello splendido scenario notturno tra la Reggia di Caserta ed il Belvedere di San Leucio, a Caserta. Nell'Aperia del sito vanvitelliano, martedì 7 agosto, si esibiranno il tenore Jonas Kaufmann e il soprano Maria Agresta, accompagnati dalle orchestre del Teatro di San Carlo Napoli e del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, dirette da Stellario Fagone.Continua a leggere

Ancora spari contro migranti - nel Vicentino e a Caserta : Ancora due migranti feriti da spari. Dopo la piccola nomade che è in gravi condizioni a Roma, i pallini di due armi ad aria compressa hanno preso di mira stavolta un operaio di Capoverde a Cassola, ...

Vicenza - spara dal terrazzo e colpisce un operaio straniero | Caserta - migrante : "Ferito con pistola aria compressa" : Nell'appartamento dell'uomo, i carabinieri hanno scoperto diverse munizioni e una carabina, dalla quale sarebbe partito il colpo

La scomparsa di Antonio Caserta - il signor "Asystel" che fece grande il canale e lo sport. Il ricordo dei colleghi e della "sua" Asystel : ... incrociato e intervistato nella sua veste, più pura, di business manager del mercato ICT, al di là di tante inutili parole resta un vuoto e tramonta una figura simbolo di un mondo che ha saputo ...

Sparano a 2 migranti al grido di 'Salvini - Salvini' a Caserta : Napoli, 19 giu. , askanews, Hanno sparato al grido di 'Salvini, Salvini' a due ragazzi originari del Mali, Daly e Sekou, beneficiari del progetto Sprar di Caserta, gestito dal centro sociale Ex ...

Alla Reggia di Caserta arriva il Cyfest - il più grande festival di arte e tecnologia russo : Il Cyfest, il più grande festival di arte e tecnologia russo, partito da San Pietroburgo ha scelto la Reggia di Caserta per l’evento conclusivo della XI edizione, dopo le tappe di New York, Pechino e in UK. Venerdì 22 giugno l'inaugurazione della mostra organizzata annualmente da Cyland Media Art Lab.Continua a leggere