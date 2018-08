Reggio Calabria | morti due bambini travolti da treno Ultime notizie Brancaleone

Treno investe famiglia a Reggio Calabria : “Lorenzo è morto per salvare la sorellina” : Il piccolo di 12 anni sarebbe morto in un ultimo disperato gesto eroico per salvare la piccola sorellina di sei ani che era sfuggita alla mano della madre scappando vero i binari. Tutti e tre sono stati travolti dal convoglio in transito ma l'unica salvarsi con gravissime ferite è stata la mamma 49enne: per i due piccoli fratelli non vi è stato scampo.Continua a leggere

Reggio Calabria - un treno investe una famiglia : morti 2 bambini - grave la madre : Un treno ha investito e ucciso tre persone che stavano attraversando i binari vicino a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. Due bambini sono morti, mentre la loro madre è rimasta ferita in modo grave ed è ora ricoverata in ospedale con prognosi riservata. Stando a quanto riporta Stretto Web, le vittime hanno 12 e 16 anni. Stavano entrambi andando al mare assieme alla donna, che è nata e vive nel Nord Italia, fidanzata da anni con un ...

