Matteo Salvini | la bastonata di Ignazio La Russa | ' Se non lo fa è un pazzo'

Matteo Salvini - la tragica confidenza di un leghista : 'Rompere coi grillini? Ora non si può' : Quale sia la data di scadenza del governo Lega-M5s è ormai il pronostico più gettonato tra i capannelli dei parlamentari ormai lanciati verso le ferie estive. Nonostante in tanti, soprattutto nel ...

Matteo Salvini - la presidente dell'Arci Lecce lo insulta : 'La me*** meglio di lui' - lui la asfalta : Nella vita di tutti i giorni, la presidente dell'Arci di Lecce, Anna Caputo , professa accoglienza e amore per il prossimo. Ma se si tratta del ministro dell'Interno, Matteo Salvini , la paladina dei ...

In Forza Italia nasce 'Forza Salvini' - il movimento degli azzurri per Matteo : Sono aperte le adesioni a 'Forza Salvini' , l' associazione dei salviniani di Forza Italia . La componente nei prossimi giorni sarà presentata in una conferenza stampa. Nel frattempo sono numerose le ...

Fabrizia Ieluzzi - ex moglie pugliese di Matteo Salvini/ “Cori leghisti al matrimonio - ‘Buuu’ dei miei parenti” : Fabrizia Ieluzzi, ex moglie di Matteo Salvini: chi è? L'aneddoto sul giorno del loro matrimonio e le aspre critiche alla nuova compagna Elisa Isoardi.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:02:00 GMT)

Matteo Salvini - il business milionario della mafia dietro il caporalato : dietro la piaga del caporalato in Puglia , definita dal procuratore Ludovico Vaccaro 'tragica, insostenibile', c'è un fenomeno ben più inquietante dello schiavismo imposto dagli imprenditori locali ai ...

Matteo Salvini in autunno vara il condono : Sarà pace fiscale. Il condono fortemente voluto da Matteo Salvini sarà contenuto nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio. L’esecutivo studia le

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - coccole hot in vacanza a Milano Marittima (FOTO) : Il vicepremier e la conduttrice televisiva più affiatati che mai durante una vacanza in romagna Amore a gonfie vele per Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Tra baci e coccole bollenti, il vicepremier e la conduttrice televisiva si mostrano più affiatati che mai in vacanza a Milano Marittima. A pizzicarli i paparazzi del settimanale ‘Chi’, in edicola da mercoledì 8 agosto. Prima a bordo di un motoscafo e poi sdraiati in riva al mare, i ...

Giorgia Meloni - la sfida sulle tasse a Matteo Salvini : il piano per ribaltare l'Italia : Arriva da Fratelli d'Italia la proposta su una 'tassa piatta' , la flat tax all'Italiana, che potrebbe togliere le castagne sul fuoco del governo. Da settembre il nodo della riforma fiscale dovrà ...

Matteo Salvini difende la capotreno di Trenord anti-'zingari' : 'Giù le mani' : Un Matteo Salvini definitivo, sul caso della capotreno Trenord che ha affermato all'altoparlante: 'Zingari e molestatori scendete, avete rotto il caz***'. Un caso di cui si sta discutendo moltissimo ...

Matteo Salvini - il retroscena : come - quando e perché è convinto di ricucire con Silvio Berlusconi : Storie tesissime tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Lo sono da tempo ma la tensione è deflagrata sul caso di Marcello Foa alla presidenza della Rai, tanto che ora si parla di transfughi azzurri ...

Antonio Tajani - la proposta a Matteo Salvini : 'Scarica i M5s e governiamo insieme - troviamo i voti in aula' : 'No, no. Il Centrodestra esiste. C'è un Centrodestra di governo in Veneto, in Friuli, in Liguria, in Lombardia, in Molise. Il Centrodestra esiste eccome', premette Antonio Tajani in un'intervista ad ...

Rai - il retroscena : Giuseppe Conte irritato con Matteo Salvini : Il premier Giuseppe Conte è in pressing su Matteo Salvini perché vuole convincerlo a mollare la presa si Marcello Foa. Per tutto il pomeriggio di lunedì 6 agosto era rimbalzata l'indiscrezione che ...

Antonio Tajani punge Matteo Salvini : 'Più che di Tav - si occupi dei centri sociali' : Dopo la chiusura agostana del parlamento e la 'pausa della politica', non si potrà menare il can per l'aia ancora troppo a lungo e Matteo Salvini sa di dover dar conto ai suoi elettori degli impegni ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini in vacanza fra baci e selfie su Instagram : Coccole, baci e selfie: procede a gonfie vele (anche su Instagram) l’estate d’amore di Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Il leader della Lega e la conduttrice sono più innamorati che mai e non fanno nulla per nascondere la grande passione che li unisce, soprattutto sui rispettivi social nework. Archiviati gli impegni di Governo e quelli televisivi, la coppia si è concessa qualche giorno di relax al sole. Elisa e Matteo sono stati ...