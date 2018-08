Portogallo | la lotta dei duemila vigili del fuoco per spegnere gli incendi nel Sud Oltre

Caldo record in Europa : 65° giorno consecutivo con oltre 25°C in Norvegia - mentre le zanzare spariscono dalla Finlandia e il Portogallo lotta contro gli incendi : Una contea vicino ad Oslo, capitale della Norvegia, ha battuto un record che resisteva da 71 anni per quanto riguarda i giorni consecutivi con temperature superiori a 25°C. L’Istituto Meteorologico norvegese ha dichiarato che il record precedente per la contea di Buskerud, a ovest di Oslo, erano i 62 giorni di fila del 1947. Il record è stato battuto lunedì 6 agosto e oggi, 8 agosto, è il 65° giorno consecutivo in cui le temperature hanno ...