Calvin Harris è il dj più ricco al mondo del 2018 Ecco il resto della classifica

news.mtv

: Eccoti servita la top 15 dei dj più ricchi del mondo nel 2018 ???? - mtvitalia : Eccoti servita la top 15 dei dj più ricchi del mondo nel 2018 ???? - piemarcy : RT @valeriofabbri99: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - valeriofabbri99 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Quello che è certo è che guadagnano come loro, in alcuni casi anche di più! via GIPHY Una riprova di ciò arriva con l'annualedi Forbes dei dj più pagati al. Il periodo preso in ...