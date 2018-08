Square Enix presenta la propria line up per la Gamescom 2018

The Quiet Man : il gameplay della misteriosa nuova IP di Square Enix sarà svelato tra pochi giorni : Durante lo scorso E3 2018 Square Enix ha presentato con un trailer la nuova IP The Quiet Man.Nonostante il video, si sa pochissimo del gioco e, all'inizio dello scorso mese, il producer Kensei Fujinaga ci ha parlato del concept alla base del titolo.Tuttavia, a quanto pare, bisognerà attendere pochi giorni prima di scoprire il gameplay vero e proprio di questo The Quiet Man. Infatti, come riporta Gematsu, Square Enix ha annunciato un live stream ...

Final Fantasy VII Remake sarà un action - secondo un annuncio di lavoro di Square Enix : Nonostante sia stato presentato 3 anni fa, sappiamo molto poco sul Remake di Final Fantasy VII, naturalmente buona parte del pubblico sa che non si troverà di fronte ad un Jrpg classico, ma piuttosto verrà dato ampio spazio alla componente action. Come riporta WCCFTECH, la tesi riportata sopra è avvalorata da un annuncio di lavoro pubblicato da Square Enix. La compagnia è alla ricerca di un un VFX Designer e classifica il gioco come un ...

Square Enix non conferma ufficialmente la longevità di 80 ore per Kingdom Hearts 3 : Come probabilmente saprete, pochi giorni fa erano emerse notizie relative alla longevità dell'atteso Kingdom Hearts 3. Si parlava di 40/50 ore di gioco solamente per la campagna principale e di 80 ore contando tutti gli altri contenuti aggiuntivi.Tuttavia, ancora non sono arrivate conferme ufficiali al riguardo. IGN, ha provato a contattare Square Enix per avere dei chiarimenti, ma la compagnia non ha commentato la questione.Quindi, a questo ...

Disney festeggia i 90 anni di Topolino assieme a Square Enix : In occasione dei 90 anni di Topolino, noto globalmente col nome di Mickey Mouse, Square Enix e Disney hanno deciso di rendere omaggio al celebre personaggio dei fumetti della nostra infanzia pubblicando un nuovo trailer con tutte le apparizioni di Topolino della serie Kingdom Hearts, riporta Hardcoregamer.Il filmato è stato pubblicato durante la conferenza ufficiale dell'Official Disney Fan Club del Comic-Con, D23.Per tutti gli appassionati ...

The Quiet Man : connessioni e sentimenti oltre le parole alla base della misteriosa nuova IP di Square Enix : The Quiet Man è una nuova IP targata Square Enix che è stata presentata all'E3 2018 con un breve trailer che a conti fatti non ha sostanzialmente svelato nulla del progetto.Al momento l'unica certezza che abbiamo è il fatto che il titolo verrà pubblicato su PS4 e PC mentre per il resto dobbiamo affidarci solamente a delle ipotesi. Il ragazzo protagonista del trailer parrebbe sordo (forse sordomuto?) e il trailer mostra un passaggio quasi senza ...

Square Enix annuncia una nuova collaborazione tra FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS e JUST CAUSE 3 : SQUARE ENIX ha annunciato che FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS, il gioco di ruolo per dispositivi mobili scaricato più di 30 milioni di volte in tutto il mondo, festeggerà il suo secondo anno di successi con una nuova collaborazione con JUST CAUSE 3. Questo evento temporaneo introdurrà vari personaggi e un evento a tema JUST CAUSE 3 in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS. JUST CAUSE 3 incontra FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS A partire da ...

Square Enix vorrebbe portare Final Fantasy XIV su Xbox One e Switch - con cross platform play con PS4 e PC : Square Enix ha un obiettivo molto chiaro, ovvero quello di portare il suo Final Fantasy XIV anche su Xbox One e Switch, con cross platform play con le altre piattaforme.Come segnalano i colleghi di VG247, il producer Naoki Yoshida ha rilasciato un'intervista a VGR.com e ha affermato che Square Enix avrebbe l'intenzione di portare Final Fantasy XIV su tutte le piattaforme possibili. In questo momento, la compagnia sarebbe in contatto con i ...

E3 2018 : Square Enix mostra il gameplay di Kingdom Hearts III su Xbox One : Tra i tanti protagonisti dell'E3 2018 non possiamo non menzionare Square Enix, che ha portato all'importante kermesse uno dei giochi più attesi, ovvero Kingdom Hearts III.Pochi giorni fa, la compagnia ha finalmente svelato la data di lancio e, come saprete, il gioco approderà all'inizio dell'anno prossimo su Xbox One e PS4.Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo tornare a vedere Kingdom Hearts III sull'ammiraglia di Microsoft ...

Da Kingdom Hearts 3 a Tomb Raider all’E3 2018 Square Enix - tutti i video : La "conferenza" di Square Enix all'E3 2018 si è conclusa, se possiamo chiamarla così. Si è trattato alla fine di una carrellata di video di nuovi giochi o vecchie conoscenze, tra gameplay e annunci di date di uscita. No, non è stato mostrato nulla di Final Fantasy VII Remake. Andiamo con ordine. Gli annunci e video di Square Enix all'E3 2018 I video possono essere visti tutti in basso. Si è iniziati subito con un lungo video di Shadow of the ...

E3 2018 : Tutti gli annunci di Square-Enix : In soli 30 minuti Square-Enix ha terminato la sua conferenza E3 2018, mostrando una carrellata di Trailer e Gameplay che vogliamo condividere con voi, cogliendo l’attimo fuggente per svelare 2 nuovi giochi in arrivo nel corso del 2019. E3 2018: Tutti gli annunci di Square-Enix Nuovo Gameplay per Shadow of the Tomb Raider, previsto per il 14 settembre 2018 annunciata una nuova espansione per Final Fantasy XIV Online annunciato ...

E3 2018 : Just Cause 4 si mostra in un video durante la conferenza di Square Enix : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza E3 2018 di Square Enix e, tra i giochi fino ad ora mostrati, c'è stato spazio per l'esplosivo Just Cause 4.Il titolo arriverà il prossimo 4 dicembre su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows), ma nell'attesa ecco qui il video condiviso nel corso della conferenza:Che ne pensate di Just Cause 4?Read more…

E3 2018 : The Quiet Man è una nuova IP di Square Enix : Square Enix inaspettatamente lancia un nuovo progetto, una nuova IP che si mostra con un reveal trailer sul palco dell'E3 in live action.Non si sa nulla e le uniche informazioni che abbiamo a disposizione si evincono dalle immagini del trailer che possiamo vedere insieme, qui di seguito:Read more…

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider si mostra in un nuovo trailer di gameplay alla conferenza Square Enix : La conferenza Square Enix che si sta tenendo in questi minuti si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Shadow of the Tomb Raider, durante la quale è stato mostrato un lungo video di gameplay che ha posto l'accento sulle novità proposte dal titolo sviluppato da Eidos Montreal.Il gameplay, ambientato nella giungla, vanterà numerosi elementi stealth con Lara Croft che è diventata una vera e propria predatrice, in grado di eliminare manciate ...

E3 2018 : alle 19 seguite in diretta con noi la conferenza Square Enix! : Novità assoluta di questo E3 2018 è la presenza di un appuntamento anche con Square Enix, compagnia che tra studi occidentali e orientali si trova tra le mani una serie di franchise e progetti davvero molto interessanti. Una particolarità: lo showcase non sarà una conferenza fisica, ma verrà trasmessa in streaming.Cosa possiamo aspettarci dalla diretta? Sicuramente nuovo materiale di Shadow of the Tomb Raider, probabilmente Just Cause 4 e, si ...