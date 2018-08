Scherma | che paura per Aldo Montano Il suo hotel in Indonesia crolla per il terremoto

Bari - Schermaglie De Laurentiis-Sibilia : NAPOLI, 4 AGO - "Il Bari riparte dalla serie D perché Sibilia è un politico, non gliene frega niente della città. Pensa a confermare i propri voti per avere una grande possibilità di rappresentanza". ...

Autunno caldo per la Scherma Conegliano : Presieduta da Livia Stivanello, Scherma Conegliano è impegnata da anni nella promozione di uno sport che contribuisce ad accrescere l'autocontrollo e la fiducia in sé stessi, oltre a favorire lo ...

Razzìa di iPhone e costosi Huawei in negozio : li infilano nella borsa Schermata e l'allarme non suona. Colpo da 10mila euro : Scoperte e denunciate tre persone di origine sudamericana, ma residenti in Italia, tutte con precedenti, che hanno messo a segno un maxi Colpo all'interno di un negozio di elettronica di Sansepolcro. ...

Ava Lockscreen mette a disposizione le migliori funzionalità Android nella Schermata di blocco : Ava Lockscreen è un'applicazione che permette di avere le migliori funzionalità Android sulla schermata di blocco come ad esempio controllare le notifiche e accedere ai widget preferiti con uno swipe. L'app offre la possibilità di personalizzare lo stile di notifica, l'orologio, lo sfondo e le scorciatoie, utilizzare il raggruppamento intelligente e le risposte dirette. L'articolo Ava Lockscreen mette a disposizione le migliori funzionalità ...

Scherma - l’Italia in vista di Tokyo 2020. Fioretto certezza assoluta - Luca Curatoli pronto ad esplodere : I Mondiali di Scherma a Wuxi si sono chiusi con un’Italia ancora in vetta al medagliere e con tanti spunti positivi per il futuro azzurro. Dal prossimo anno comincerà infatti il periodo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che dalla prima gara della nuova stagione diventa il grande obiettivo per ogni schermidore. Guardando verso i Giochi sicuramente il Fioretto azzurro si presenterà con tante ambizioni e con molte possibilità di ...

Scherma : l’Italia in vista di Tokyo 2020. Il fioretto certezza assoluta ed un Luca Curattoli pronto ad esplodere definitivamente : I Mondiali di Scherma a Wuxi si sono chiusi con un’Italia ancora in vetta al medagliere e con tanti spunti positivi per il futuro azzurro. Dal prossimo anno comincerà infatti il periodo di qualificazione a Toko 2020, che dalla prima gara della nuova stagione diventa il grande obiettivo per ogni schermidore. Guardando a Tokyo 2020 sicuramente il fioretto azzurro si presenterà con tante ambizioni e con molte possibilità di medaglia. Alessio ...

Mondiali 2018 - Alessio Foconi l'uomo della Scherma italiana : Da ex brutto anatroccolo della scherma a campione del Mondo di fioretto individuale. Anzi, bicampione del Mondo, con l'oro anche nella prova a squadre.. Una doppietta che gli vale il riconoscimento ...

Microsoft Foto : nuovi effetti e nuove Schermate con l’ultimo aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...

Scherma - Mondiali 2018 : le pagelle degli azzurri. Che doppietta per Alessio Foconi! : L’Italia ha vinto il medagliere ai Mondiali di Scherma di Wuxi. E’ stata una rassegna iridata molto positiva per la squadra azzurra. Ecco le pagelle. Alessio Foconi 10: il grande protagonista azzurro del Mondiale. Una doppietta d’oro indimenticabile. Campione del Mondo individualmente e anche a squadre. L’apoteosi per completare una stagione da sogno e una vittoria che gli ha dato anche la possibilità di conquistare la ...

Scherma - corazzata Italia : un poker d'oro per dominare i mondiali : ... commenta Garozzo, mentre i 'daje così, siamo stati dei grandi, daje' di Foconi riempiono la zona mista come la bacheca del ternano nato a Roma, che rientra a casa da campione del mondo sia nell'...

Scherma : il Mondiale azzurro arma per arma. Fioretto vuol dire medaglia : I Mondiali 2018 di Scherma a Wuxi sono volti al termine ed è il momento di tracciare un bilancio della spedizione azzurra arma per arma. Fioretto Ancora una volta si conferma l’arma di punta della Scherma azzurra. Cinque medaglie delle otto conquistate arrivano dal Fioretto e di queste tre sono d’oro. Alessio Foconi è il grande protagonista della manifestazione iridata con una meravigliosa doppietta tra individuale e gara a squadre. ...