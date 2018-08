Notte della Taranta | la cantautrice super ospite LP a Melpignano

POOH 50 - L'ULTIMA Notte INSIEME/ La reunion (in replica) di cinque stelle della musica italiana : 5 punte per un'unica stella, 5 stelle per un solo universo: è l'universo dei POOH, che hanno letteralmente creato un cosmo. Attorno – se possibile – vi orbitano più di 100mila satelliti.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:07:00 GMT)

Concerto dei Pooh su Canale5 il 4 agosto - l’Ultima Notte Insieme raccoglie le emozioni della reunion : Il Concerto dei Pooh su Canale5 ci porta indietro nel tempo fino al 2016, quando lo storico gruppo sorto a Bologna 50 anni prima ha deciso di tornare sul palco per un tour conclusivo con il quale hanno voluto mettere la parola fine al progetto del gruppo. La location è quella dello Stadio San Siro, la grande arena della musica, nel quale Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Dodi Battaglia hanno voluto salutare il ...

Rihanna : «Basta mangiare mac’n’cheese nel cuore della Notte» : Difficile che non faccia parlare di sé per più di qualche settimana: basta un nuovo taglio di capelli, una manicure più affilata del solito o qualche foto su Instagram in cui viene evidenziata la sua silhouette super sexy, a far sì che Rihanna catalizzi l’attenzione di milioni di persone, fan e non. Ma ora che ha compiuto 30 anni la cantante e star di Ocean’s 8, da sempre portavoce di messaggi #bodypositive, ha rivelato che vuole rivedere ...

3 agosto - Figaro su - Figaro giù…! con Elio apre il Festival itinerante de La Notte della Taranta - Otranto - Lecce - : Troviamo Bartolo invecchiato e brontolone, diventato il dispotico sindaco della cittadina, che cerca rivalsa nel suo ruolo di uomo di scienza e nella sua veste istituzionale. Per questo bandisce il ...

«Notte Verde - Bianca e Rossa» a Città della Pieve : E ancora la rassegna di cortometraggi allo Spazio Kossuth, l'uso della polaroid per «i selfie di una volta», il percorso sensoriale alla scoperta dei profumi, il fitness in Città e gli spettacoli d'...

I “Lupi della Notte” - i motociclisti amici di Putin - sono arrivati in Slovacchia : Hanno stabilito una nuova "base europea" in un paesino a nord-est di Bratislava, preoccupando non poco il governo locale The post I “Lupi della notte”, i motociclisti amici di Putin, sono arrivati in Slovacchia appeared first on Il Post.

Marte staNotte è re del cielo. La diretta tv della Nasa : L'agenzia spaziale ha organizzato una diretta online a partire dalle 19 per godere dello spettacolo attraverso l'Osservatorio Griffith a Los Angeles Marte più vicino alla Terra, ecco dove vederlo

Grave incidente nella Notte - muore dirigente della Fondazione Arena : Corrado Ferraro Corrado Ferraro, un diploma al conservatorio in violino e una laurea in economia e gestione delle imprese di servizi, ricopriva il ruolo di direttore dell'area marketing dell'ente ...

Costiera Amalfitana : La Lunga Notte della Luminaria a Prainao : dove, dalle ore 21.00 in poi, si susseguiranno eventi, spettacoli musicali ed iniziative culturali. La Compagnia francese La Salamandre tornerà quest'anno a stupire con un entusiasmante spettacolo di ...

DIRETTA ECLISSI TOTALE - LA Notte della LUNA ROSSA/ Video streaming live : satellite verso l'uscita dall'ombra : ECLISSI LUNAre del 27 luglio: lo spettacolo DELLA LUNA ROSSA visibile ovunque in Italia. Gli orari e i luoghi prescelti per godere DELLA migliore visione possibile.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 23:14:00 GMT)

ECLISSI TOTALE IN DIRETTA : LA Notte della LUNA ROSSA/ Live streaming video : comincia lo spettacolo! : ECLISSI LUNAre del 27 luglio: lo spettacolo DELLA LUNA ROSSA visibile ovunque in Italia. Gli orari e i luoghi prescelti per godere DELLA migliore visione possibile. Ci siamo: è cominciata l'ECLISSI TOTALE di LUNA più lunga del secolo. Il nostro satellite sta per tingersi tra di rosso sangue, Marte sarà all'opposizione e in congiunzione con la LUNA eclissata. La fase TOTALE dell'ECLISSI è prevista fino alle 23:13 e sarà ben visibile in tutta ...

27 luglio 2018 - l’Eclissi della Luna “rossa” : una Notte magica carica di simboli - sogni e metafore : Stasera, dopo quasi tre anni di assenza, torna nei cieli italiani lo spettacolo magnifico dell’Eclissi totale di Luna e lo fa in grande stile: in questa occasione, infatti, la Luna è alla massima distanza dalla Terra e raggiunge il centro dell’ombra terrestre, generando un’eclissi con una fase totale di circa 103 minuti, la più lunga del XXI Secolo. Gli eventi astronomici hanno da sempre ispirato la fantasia dell’uomo: quella in corso è ...

E’ la Notte dell’eclissi della “Luna di Sangue” : la diretta streaming dal Parco Astronomico Lilio in Calabria [VIDEO LIVE] : Lo spettacolo dell’eclissi totale di Luna più lunga del secolo: ecco cosa si potrà ammirare stasera, dopo quasi 3 anni di assenza (in Italia) di un evento così suggestivo. La Luna sarà alla massima distanza dalla Terra (apogeo) e raggiungerà il centro dell’ombra terrestre, generando un’eclissi con una fase totale di circa 103 minuti, la più lunga del XXI Secolo. Inoltre, proprio stanotte, il pianeta Marte raggiungerà ...

Mercatino della Notte Bianca² Porto Tolle : Per tutta la serata si alterneranno Spettacoli, Musica, Animazioni per Grandi e Bambini, Giochi Gonfiabili ed i Negozi saranno Aperti. Evento clou il Tour di 'Hashtag Music Festival', con la presenza ...