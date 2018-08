Milan-Barcellona 1-0 | gol di André Silva all' ultimo respiro

Milan -Barcellona 1-0 : decide André Silva al 92' : Al Levi’s Stadium di Santa Clara il Milan ha concluso la sua International Champions Cup battendo per 1-0 il Barcellona nel recupero. I rossoneri, dopo una prima frazione di sofferenza, giocano meglio nella ripresa e, pur contro un Barcellona in palla, i rossoneri riescono a portare a casa la partita con Andrè Silva .L'articolo Milan-Barcellona 1-0: decide André Silva al 92' sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il Real ancora troppo avanti - la Juve va in vantaggio poi cede 3 a 1. Milan batte il Barcellona : Il Real Madrid ha battuto la Juve 3 a 1 nella sfida di Landover, nel Maryland, dove i bianconeri senza Cristiano Ronaldo, sono andati prima in vantaggio grazie a una autorete di Carvajal al 12'. ...

Milan -Barcellona LIVE : CRONACA 92' GOL DI ANDRE' SILVA! Cambio campo di André Silva per Calhanoglu, che controlla, aspetta Kessié, che si inserisce tocca per André Silva che batte col sinistro ter Stegen. 90' Puig, da solo,...

Diretta Milan Barcellona : Calciomercato.it vi offre il match del 'Levi's Stadium' in tempo reale Diretta Milan Barcellona - Il Milan e il Barcellona si affrontano in una gara valida per la International Champions Cup negli ...