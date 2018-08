Riforma dell’Eurozona | ma l’Italia ha un “Piano A”? Parte II

huffingtonpost

(Di sabato 4 agosto 2018) Il 4 Marzo gli elettori hanno chiesto un cambio di paradigma anche in economia. Ma la nuova maggioranza sa quali sono i punti cruciali, da rinegoziare e ribaltare, per rendere l'eurozona un'area stabile, funzionale, sostenibile, equa e democratica? Quando vedremo sui siti del Governo un "position paper" dell'Italia su una nuova architettura dell'euro?Nei manuali di macroeconomia si insegna che gli obiettivi fondamentali di medio termine (qualcuno dice "breve termine", ma è un'espressione fuorviante) di un sistema economico sono tre:L'equilibrio macroeconomico interno. Significa la piena occupazione; senza inflazione elevata. Significa usare tutta la capacità produttiva – uomini, macchinari, capannoni, capitali – per produrre valore aggiunto, redditi, entrate fiscali, benessere. Significa equilibrio tra la domanda (D) di prodotti dadegli acquirenti, e ...