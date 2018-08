Windows 10 April 2018 Update supera l’80% di diffusione

Microsoft Foto : nuovi effetti e nuove schermate con l’ultimo aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...

Windows 10 April Update : Microsoft distribuisce il terzo aggiornamento cumulativo di luglio : Questo mese si sta mostrando particolarmente intenso per quanto concerne gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10. Pochi minuti fa, infatti, è stato rilasciato il terzo Update numerato 17134.191 e disponibile per tutti gli utenti April Update.-- Changelog Addresses an issue that causes devices within Active Directory or Hybrid AADJ++ domains to unexpectedly unenroll from Microsoft Intune or third-party MDM services after installing ...

Windows 10 April Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di giugno per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.166 identificata anche come KB4345421. Changelog Addresses an issue that may cause some devices running network monitoring workloads to receive the 0xD1 Stop error because of a race condition after installing the July Update. Addresses an issue with the DHCP Failover server that may ...

Alienware PC finalmente aggiornabili a Windows 10 April Update! : Se anche voi avete un PC Alienware e non siete stati in grado di aggiornarlo a Windows 10 April Update, non temete, da oggi sarà tutto risolto! Fino a qualche ora fa, Microsoft aveva introdotto una restrizione che non permetteva ad alcuni modelli Alienware di effettuare l’aggiornamento a Windows 10 April Update per motivi di incompatibilità. Tramite un comunicato pubblicato sul forum ufficiale Microsoft però, un moderatore specifica che ...

Windows 10 April Update : disponibile aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.165 (KB4338819).-- Per installare subito la nuova build, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

L’aggiornamento April Update è già installato sul 78% dei PC Windows 10 : Dopo aver visto il comunicato ufficiale di Microsoft che riportava più di 250 milioni di PC aggiornati ad April Update, AdDuplex ci fornisce un dato ancora più interessante. Stando alle statistiche raccolte mediante un meccanismo basato su determinate applicazioni che vengono scaricate dal Microsoft Store, gli utenti Windows 10 che hanno aggiornato il proprio PC o tablet Windows 10 alla nuova versione costituiscono il 78,1% del totale ...

Windows 10 April Update : disponibile la build 17134.137 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di giugno per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.137 (KB4284848)-- Changelog Addresses an issue that causes the Video Settings HDR streaming calibration slider to stop working. This is caused by a conflict with the panel brightness intensity settings configured by certain OEMs. Addresses streaming compatibility ...

Windows 10 April Update : problemi con la connessione dei dispositivi alla rete? Ecco il fix ufficiale! : April Update, il quinto grande aggiornamento di Windows 10, è stato per Microsoft un vero successo con il superamento dei 250 milioni di PC aggiornati in meno di due mesi dal rilascio ufficiale al grande pubblico. Recentemente la stessa Microsoft si è vantata del fatto che la versione 1803 del proprio sistema operativo desktop si sia mostrata la più ottimizzata e stabile con pochissimi bug riscontrati e un calo notevole delle richieste da parte ...

Microsoft “disturba” gli utenti Windows 10 che non vogliono aggiornare ad April Update : April Update è stato l’aggiornamento di Windows 10 con la velocità di adozione più elevata superando in poco meno di due mesi i 250 milioni di PC a fronte dei 700 totali.-- Nonostante questo sia un buon risultato in relazione al tempo impiegato, Microsoft a quanto pare desidera che tutti i dispositivi dotati del suo sistema operativo siano aggiornati subito all’ultima versione per garantire affidabilità, nuove features piuttosto interessanti e ...

Microsoft soddisfatta di Windows 10 April Update : stabilità - velocità di adozione e AI : A quanto pare Microsoft non può non essere soddisfatta del lavoro svolto con April Update, il quinto grande aggiornamento di Windows 10 approdato pubblicamente il 31 Aprile di quest’anno. April Update si è rivelata essere la versione di Windows 10 con l’adozione più veloce mai registrata dal 2015, ovvero da November Update, raggiungendo in meno di due mesi più di 250 milioni di PC a fronte dei 700 totali. Un ottimo risultato dovuto ...

Windows 10 April Update : disponibile la build 17134.111 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.111 (KB4284835). Changelog Provides protections from an additional subclass of speculative execution side channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639). These protections aren’t enabled by default. For Windows client (IT pro) guidance, follow the ...

April Update è l’aggiornamento di Windows 10 con l’adozione più veloce : April Update, conosciuto in precedenza come Redstone 4, sarebbe l’aggiornamento con il più veloce tasso di adozione dell’intera storia di Windows 10. A confermare ciò sono i recenti dati statistici raccolti e pubblicati da AdDuplex attraverso dei sondaggi effettuati tramite il Microsoft Store che riportano un risultato più che positivo: l’aggiornamento di Aprile, dopo nemmeno un mese dal suo rilascio al pubblico, ha raggiunto ...

Windows 10 April Update ti ha mandato in tilt il PC? Ecco come rianimarlo : Windows 10 April Update, noto anche come Windows 10 1803, ha apportato diverse modifiche funzionali rispetto la versione precedente. A differenza di quelle migliorative, l’aggiornamento delle funzioni può comportare dei problemi al momento dell’installazione, è per questo motivo che Microsoft consiglia di effettuare questo tipo di Update con un avvio pulito. L’aggiornamento di Aprile ha comportato diverse problematiche, solo in ...

Windows 10 : Microsoft evidenzia le novità di April update per le estensioni di Edge : Microsoft ha introdotto il supporto alle estensioni per il proprio browser Edge con Anniversary update distribuito nel 2016 dopo tante richieste provenienti sia dagli Insider che dagli utenti stabili. Per un po’ la funzionalità non ha ricevuto particolari novità ma gli sviluppatori si sono comunque mostrati abbastanza interessati alla piattaforma rilasciando nuovi add-in sul Microsoft Store. Con il rilascio di April update, invece, il ...