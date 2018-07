Rai | la Lega tiene il punto su Foa | Berlusconi tentato dalla rottura

Rai - il consigliere Laganà 'Il governo minaccia rastrellamenti - non siamo parassiti'. Fnsi 'Con M5S-Lega liste di proscrizione' : ROMA. Tensione altissima in casa Rai, dopo le ultime nomine del governo per il cda e la scelta di Marcello Foa come presidente. Indicazione che però richiede, per essere valida, la ratifica da parte ...

Come presidente della Rai farò di tutto per esser alla vostra altezza e per aiutare la Rai a tornare a essere un esempio per tutti citato e apprezzato nel mondo'.

Nomine - la Lega plasma la Rai : All'una di notte, tra giovedì e venerdì, la mossa. Matteo Salvini, abile negoziatore, plasma con un nome l'identità sovranista della nuova Rai. Il nome "vero", di sostanza, come si dice in questi casi, che dà il senso politico all'operazione. Dopo che, nell'estenuante trattativa, a un certo punto gli sherpa dei Cinque Stelle avevano buttato lì, per la presidenza, anche quello di Renzo Arbore. Il nome è ...

Fabrizio Salini : chi è il nuovo Ad della Rai scelto da Lega e M5S : Fabrizio Salini è il nuovo capoazienda della Rai. A sceglierlo è stato il ministro del Tesoro Tria, dopo che Luigi Di Maio fin dall'inizio della contesa aveva puntato su di lui. In pratica a ...

Chi è Fabrizio Salini - nuovo amministratore delegato della Rai : Uomo dei media e non della politica, nonostante la laurea in Scienze Politiche, Fabrizio Salini, indicato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria per la carica di Ad della Rai, è romano e ha 51 anni.

Rai : Fabrizio Salini Amministratore Delegato - Marcello Foa sarà Presidente : Marcello Foa Il governo ha trovato l’accordo sui vertici Rai. Il ministro del Tesoro Tria ha proposto al Consiglio dei Ministri il nominativo di Fabrizio Salini come Amministratore Delegato Rai e Marcello Foa come Consigliere di amministrazione. Quest’ultimo, come annunciato dal vicepremier Luigi Di Maio, sarà votato dalla commissione di Vigilanza per la carica di Presidente dell’azienda di Viale Mazzini. Chi è Fabrizio Salini, ...

M5s e Lega si spartiscono la Rai : Un nuovo tassello viene posizionato nella grande spartizione delle nomine tra Movimento 5 stelle e Lega. Le due forze del governo hanno infatti raggiunto l'accordo sulle nomine dell'Amministratore deLegato e del Presidente della Rai. Secondo alcune fonti della maggioranza riportate dall'Ansa (ma non

Rai - le nomine del governo : Salini amministratore delegato - Foa presidente : Il ministro del Tesoro Giovanni Tria ha proposto al consiglio dei ministri il nominativo di Fabrizio Salini come amministratore delegato della Rai e Marcello Foa come consigliere di amministrazione. Quest’ultimo sarà votato dalla commissione parlamentare di Vigilanza per la carica di presidente dell’azienda radiotelevisiva pubblica. “Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale” ha detto tra l’altro il vicepresidente del ...