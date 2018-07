Maiorca a Salvini | persona non grata Ultime notizie | Meglio la

Salvini - primo selfie social in spiaggia : 'Altro che Maiorca - viva la Romagna' : Nuovo tweet di Matteo Salvini, con tanto di selfie in riva al mare, all'indomani della decisione del consiglio comunale dell'isola spagnola che ha votato all'unanimità una mozione per bandirlo come '...

Salvini su Facebook : "Evviva la Romagna - altro che Maiorca - baci ai rosiconi" : Matteo Salvini ha 'postato' su Facebook un suo 'selfie' in spiaggia. "Primo bagno dell'anno. Evviva la Romagna, altro che Maiorca, baci ai rosiconi", ha scritto il ministro dell'Interno, che nella foto appare a petto nudo.Il riferimento polemico è alla decisione del Consiglio comunale di Maiorca di proclamarlo "persona non gradita" per le sue posizioni su migranti e Rom. Già da ieri, Salvini, che si trova per qualche giorno in ...

Da dove nasce la polemica tra l'isola di Maiorca e Salvini : Porti chiusi si, ma stavolta per Salvini. Il consiglio comunale, così come riporta il sito Diario de Mallorca di Maiorca ha approvato una mozione in cui dichiara il ministro dell'Interno italiano persona "non gradita" nell'isola spagnola. Un provvedimento duro scaturito in seguito all'attracco delle navi della Ong Proactiva Open Arms, sabato scorso, proprio a Maiorca, dopo aver soccorso una donna ...

Maiorca rifiuta Salvini ma intanto espelle illegalmente i migranti : Le autorità spagnole di Maiorca avrebbero espulso illegalmente i migranti senza documenti fermati sull'isola. Ad affermarlo è il giudice Alicia Ortuño del Tribunale superiore di Giustizia delle isole ...

Il comune di Maiorca dichiara Matteo Salvini “persona non grata”. Il ministro replica : “Chissenefrega” : Il comune spagnolo di Maiorca, contestando le politiche sui migranti e sui rom attuate dal ministro dell'Interno italiano, ha dichiarato Matteo Salvini "persona non grata" sull'isola. La mozione, approvata all'unanimità, è stata proposta dai consiglieri di Podemos, Mes e Psib. Stessa sorte per il presidente Usa Donald Trump.Continua a leggere