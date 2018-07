Fisco : 4 mln cartelle per rottamazione - per 700 mila 1° rata scade a luglio : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Sono oltre 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto l’adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis. Circa 700 mila cartelle (pari al 16% del totale) sono riferibili a debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017 per i quali il termine del pagamento della prima rata scade il prossimo 31 luglio. Lo riferisce l’Agenzia delle ...

Fisco : frode da 44 mln euro - 39 denunce : ANSA, - TRIESTE, 18 LUG - Una frode fiscale da 44 milioni di euro è stata scoperta dalla Gdf di Gorizia: 39 le persone denunciate a vario titolo, in diverse province di Italia, per emissione di ...

Fisco : Varese - evasi 20 mln nel settore videogiochi - due arresti : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - evasione fiscale per 20 milioni di euro, sequestri per 4 milioni e due arresti (di cui uno ai domiciliari) è il bilancio dell'operazione 'Game over' della Guardia di finanza di Gallarate (Varese), che ha coinvolto cinque società in relazione a reati fiscali e fallimenta

Fisco : fatture false per 7 mln - Gdf sequestra 735mila euro a imprenditore Varese : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Ci sono immobili, quote societarie, terreni e anche una Lamborghini Gallardo tra i beni sequestrati a un imprenditore del varesotto, scoperto dalla Guardia di Finanza di Varese ad accumulare fatture per operazioni inesistenti per circa 7 milioni di euro. L’indagine ha fatto scattare il sequestro preventivo per un equivalente di circa 735mila euro. Insieme a lui sono state denunciate all’autorità ...

Fisco : evade 20 mln e paga falsi contributi - denunciato imprenditore : Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Evasione fiscale da 20 milioni di euro nell’edilizia scoperta dalla gdf di Brescia. Un imprenditore di 66 anni, residente a Iseo (Brescia), in quattro anni avrebbe utilizzato tre società con sedi fittizie a Milano ma attive nel Basso-Sebino per evadere il Fisco, non dichiarando redditi per circa 20 milioni di euro e utilizzando falsi crediti Iva da 3 milioni di euro per non pagare i ...

