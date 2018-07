Nuova Xbox | Microsoft lavora su 2 console next-gen Ecco Scarlett | prevista una versione

Lo studio dietro Final Fantasy XV al lavoro su una Nuova IP per PS5 e la prossima Xbox : Luminous Productions (Final Fantasy XV) è alla ricerca di nuovi collaboratori per lavorare ad una nuova IP sulla prossima generazione di console.Come riporta Gamepur, l'annuncio è apparso su una piattaforma giapponese chiamata Creative Village e parla di un titolo AAA per console, un gioco di grandi dimensioni e di livello mondiale, di cui tutti sentiranno parlare. Questo vuol dire che gli sviluppatori stanno cercando di potenziare il Luminous ...

700 giochi in offerta su Xbox Store - Nuova Xbox One prima di PS5? : Xbox Store lancia il saldi estivi, sono oltre 700 i giochi disponibili in offerta fino al prossimo 31 luglio, mentre in rete iniziano a circolare le prime indiscrezioni in merito alla prossima generazione di console Microsoft. Microsoft propone a prezzo scontato fino al 65% oltre 700 giochi per Xbox One e Xbox 360, ma è previsto uno sconto aggiuntivo del 10% per tutti gli utenti abbonati a Xbox LIVE Gold. La lista dei giochi in offerta è ...

Spuntano in rete numerosi dettagli su una Nuova versione del Controller Elite di Xbox One : L'Elite Controller di Xbox One è ormai sul mercato da alcuni anni, riscontrando il favore di tantissimi giocatori che lo hanno scelto per le sessioni di gioco più impegnative e competitive su console e PC. In molti si aspettano che Microsoft possa lanciare una nuova versione della celebre periferica e l'operazione potrebbe anche avere senso dal punto di vista commerciale, considerando appunto l'età del Controller e la sua popolarità tra gli ...

Google sfida PS5 e Xbox Scarlet con una Nuova console Android? : Google potrebbe essere impegnata con lo sviluppo di una nuova piattaforma da gioco per competere con Sony e Microsoft, insomma una console Android. L’obiettivo infatti sarebbe il mercato dei giochi di fascia alta. Un rapporto di Jason Schreier di Kotaku ha svelato alcuni dettagli sulla nuova piattaforma che Google vorrebbe realizzare. La nuova piattaforma di gioco di Google è conosciuta per ora come Project Yeti e dovrebbe essere ...

Nuova Xbox - primi rumor su come sarà la prossima console di Microsoft : Xbox One è stata lanciata nell'ormai lontano 2013 ed è inevitabile che si cominci a parlare di una Nuova generazione console, sia sul fronte Microsoft che Sony. Ad accendere il fuoco delle indiscrezioni è stato soprattutto il colosso di Redmond, che all'ultimo E3 conclusosi pochi giorni fa ha utilizzato più volte l'espressione “prossima generazione Xbox”. Di seguito, ecco quali potrebbero essere alcune delle caratteristiche della futura ...

E3 2018 : Bohemia Interactive presenta Vigor - la Nuova esclusiva per Xbox One : Bohemia Interactive ha finalmente svelato il suo nuovo titolo esclusivo Xbox One annunciato poco tempo fa, stiamo parlando di Vigor. Il gioco è stato mostrato nel trailer di annuncio e in un video gameplay.Come riporta Dualshockers, il trailer dell'annuncio di Vigor ci mostra l'ambientazione, ovvero una Tromsø distrutta, una città situata in Norvegia, e varie aree e alcuni scatti in condizioni meteorologiche diverse. Il gameplay trailer, invece, ...

Scarlet potrebbe essere il nome in codice della Nuova Xbox : Sul palco della conferenza Microsoft all'E3 2018 Phil Spencer ha parlato dei piani della compagnia per il futuro del settore gaming del colosso di Redmond, svelando l'acquisizione di numerosi studi di sviluppo, presentando l'approccio alle intelligenze artificiali e annunciando che il team hardware sta già lavorando ai nuovi prototipi di Xbox che segneranno l'inizio di una nuova generazione di console.Come riporta GameReactor il noto sito web ...

Microsoft progetta la Nuova Xbox - ma il futuro dei giochi sarà come Netflix - : ... una ottima notizia anche per gli utenti Mac Le novità software di Apple sono arrivate con la WWDC 2018 ed ora dall'E3 arrivano tutte le novità che riguardano il mondo dei videogiochi e delle console:...

E3 2018 : Phil Spencer conferma una Nuova Xbox in sviluppo nel corso della conferenza di Microsoft : L'anno scorso, Microsoft ha lanciato Xbox One X e aveva promesso di essere già al lavoro sul successore di Xbox One. Ora, come riporta Gamingbolt, abbiamo la conferma di quanto affermato in passato.Verso la fine del briefing E3 di Microsoft che si è concluso poco fa, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha confermato che il team responsabile di Xbox One X ha già iniziato a lavorare sulla prossima console Xbox.Questa è la prima volta che sentiamo ...

PlayStation 5 e la Nuova Xbox avranno i dischi? Previsioni e novità : L'analista di Wedbush Securities Michael Pachter parlato recentemente nell'ultimo episodio di Pachter Factor. Come al solito si è espresso su diversi argomenti, anche se il più interessante questa volta è centrato sulle console di nuova generazione come PlayStation 5 o la prossima Xbox. Pachter ha spiegato perché ritiene che le unità disco saranno incluse anche con la costante crescita degli acquisti digitali. Ha anche parlato dell'importanza di ...