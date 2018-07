È finita la pacchia Saggio antisfascista di Pier Carlo Padoan

Salvini : avanti per mia strada - pacchia è finita : Roma – “Che cosa intendera’ esattamente il giornalista del Fatto quando dice che ‘Salvini andrebbe seriamente fermato, anche con MODI BRUSCHI’? Ribadisco e confermo: la pacchia e’ finita! Gli italiani ci hanno votato per FARE e, alla faccia dei rosiconi, io vado avanti!”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: avanti per mia strada, pacchia è finita ...

Roma : Salvini - anche per Casamonica pacchia è finita : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – "'Chi vi ha mandato? Salvini?'. Così avrebbe detto ai carabinieri uno degli appartenenti al clan dei Casamonica durante gli arresti di questa mattina. Bene. anche per loro la pacchia è finita. La mafia mi fa schifo". Lo ha scritto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su twitter.

[L'analisi] Ripresa addio e capitali in fuga. La pacchia è finita ma solo per l'Italia : Questo cuore è il debito, riassunto, agli occhi di Bruxelles, nel rapporto fra il debito pubblico, un po' più di 2.200 miliardi di euro, e il Pil, quanto produce in un anno l'economia, un po' meno di ...

Cassazione chiede sequestro soldi Lega - il Pd attacca : “Per Salvini è finita la pacchia” : Dopo la richiesta della Cassazione di sequestrare i soldi della Lega, il Partito Democratico passa all'attacco: "Per Salvini è finita la pacchia", afferma Andrea Marcucci. Ettore Rosato rincara la dose: "Nessuno può essere fuori dalla legge tanto meno se governa il paese". Matteo Orfini chiama in causa Di Maio: "È un problema per il M5s o non fa niente?".Continua a leggere

Salvini "mafiosi e scafisti le stesse merde"/ Video - ministro : "stop business - per voi la pacchia è finita" : Matteo Salvini, "mafiosi e scafisti le stesse merde": il ministro dell'Interno sottolinea che "la pacchia è finita" per i business intrecciati

LEGA - PONTIDA 2018 : SALVINI/ Diretta streaming video : "M5s? Non ci faranno litigare. Mafia? Pacchia finita" : LEGA, raduno di PONTIDA: oggi, domenica 1 luglio 2018, video Diretta streaming. L'annuale evento del Carroccio nel comune di Bergamo: boom di gente dal sud

Pontida 2018 - Salvini : "Avviso i mafiosi e i camorristi : la pacchia è finita. È l'inizio di una guerra" : "Da Pontida, come per i trafficanti di esseri umani, arriva l'avviso anche per i mafiosi e i camorristi: è finita la pacchia in Italia. Via. Via dalla Sicilia come dalla Lombardia. E' l'inizio di una guerra che combatteremo con tutte le armi che la democrazia ci mette a disposizione". Sono le parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dal palco di Pontida

Salvini : 'Avviso a mafiosi e camorristi - la pacchia è finita' : Pontida, 1 lug. , askanews, 'A noi fanno schifo la mafia, la camorra e la 'ndrangheta e li combatteremo con ogni mezzo necessario, da nord a sud. Prendendo ad esempio chi ha dedicato la vita a ...

Pontida 2018 - Salvini parla alla base : "Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. finita la pacchia anche per la mafia" : Di verde c'è solo il pratone, il palco è dominato dal colore blu e dagli slogan "Il buonsenso al governo" e "Prima gli italiani". "E' un'emozione indescrivibile" esordisce Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove oggi si tiene la ventottesima edizione del tradizionale raduno della Lega, una Lega mai così forte, da un mese esatto al governo con il M5S e con sondaggi al 30 per

Mafia - Addiopizzo scrive a Salvini : "Per i migranti pacchia finita? A Palermo i bengalesi denunciano il racket" : Hanno scritto a Matteo Salvini per raccontare la vicenda di alcuni imprenditori del Bangladesh, vittime delle estorsioni di Cosa nostra che hanno avuto il coraggio di ribellarsi a Palermo. Nei giorni in cui le politiche del nuovo ministro dell'Interno stanno scatenando un dibattito infuocato l'associazione antiracket Addipizzo interviene con una missiva indirizzata direttamente al numero uno del Viminale.

Matteo Salvini - ecco la nuova legge sulla legittima difesa : ladri e rapinatori - la pacchia è finita : Immigrati e rom hanno tenuto il palcoscenico di queste prime due settimane abbondanti al governo del nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ma dietro l'angolo c'è un provvedimento-chiave del ...