Charlotte Casiraghi | estate in dolce attesa a Saint-Tropez

Charlotte Casiraghi e le trecce alla francese degne di una reale : Un classico che non passerà mai di moda, che si adatta a ogni situazione, la treccia francese è la scelta facile e di classe che anche le star adottano. L’ultima celebrity ad essere avvistata con l’hair style che tutte vorremmo saper realizzare a occhi chiusi è la treccia alla francese, cioè quella che parte dalla testa e che la giovane reale in dolce attesa, Charlotte Casiraghi, al settimo mese di gravidanza, ha sfoggiato per ...

Charlotte Casiraghi al settimo mese di gravidanza luminosa come nonna Grace Kelly : Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e nipote della compianta Grace Kelly, raccoglie l'eredità di famiglia, mostrandosi più bella e luminosa del solito in occasione del Longines Global Champions Tour Grand Prix. All'evento organizzato nel principato Charlotte, in attesa del secondo figlio, ha partecipando mettendo in mostra il suo pancione.Il secondogenito nascerà tra agosto e l'inizio dell'autunno, ma la 31enne ...

Charlotte Casiraghi - la bellezza del pancione : Che fosse bellissima, lo sapevamo già. Ma al Longines Global Champions Tour Grand Prix di Monaco, Charlotte Casiraghi lo era ancora di più. Lo sguardo dolce, i tratti del viso più morbidi, il pancione ormai ben evidente, la figlia di Carolina di Monaco è in attesa del secondo figlio. Nascerà tra agosto e l’inizio dell’autunno, ma la 31enne, grande appassionata di equitazione oltre che atleta, non poteva perdere la premiazione di uno ...

Charlotte Casiraghi - tra Capri e Costiera Amalfitana la vacanza in dolce attesa : Capri - Poche ore a Capri per Charlotte Casiraghi con il produttore cinematografico Dimitri Rassam, con il quale la figlia di Carolina di Monaco è legata da qualche anno. Una lieve...

“Ah!”. Charlotte Casiraghi “senza precedenti”. Davvero : così non l’avete mai vista : Charlotte Casiraghi non si sposa più. Per ora, almeno. Nessun colpo di scena eclatante: le nozze con Dimitri Rassam sono solo rimandate. Il debutto in coppia al Ballo della Rosa 2018, con anello di fidanzamento ben in vista, lo scorso 24 marzo, aveva confermato quello che già si sapeva da un po’: Charlotte e Dimitri presto sposi. Poi, però, l’annuncio – senza nemmeno troppe sorprese, visto che i paparazzi avevano già ...