calcioweb.eu

: Penalizzazioni, ripescaggi e retrocessioni, la previsione di CalcioWeb: la composizione dei gironi, ecco come cambi… - CalcioWeb : Penalizzazioni, ripescaggi e retrocessioni, la previsione di CalcioWeb: la composizione dei gironi, ecco come cambi… - MondoPalermo : Scandalo Serie A e Serie B, le prime indiscrezioni sulle sentenze: retrocessioni, penalizzazioni e ripescaggi - ILOVEPACALCIO : Scandalo Serie A e Serie B, le prime indiscrezioni sulle sentenze: retrocessioni, penalizzazioni e ripescaggi - Ilo… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Inizia una settimana molto importante per il calcio italiano, sono in arrivo infatti le prime sentenze che riguardano i casi Parma e Chievo, i due club del massimo campionato italiano deferiti rispettivamente per i messaggi inviati dall’attaccante Calaiò agli avversari dello Spezia alla vigilia dell’ultima gara del campionato di Serie B e per le plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena. Ecco le previsioni di, il Parma dovrebbe cavarsela con punti diin Serie A, ben diversa la situazione per il Chievo che dovrebbe ritrovarsi in Serie B, almeno dopo la sentenza di primo grado. Al suo posto pronto alo il Crotone, il club calabrese vicino dunque al ritorno nel massimo campionato. SERIE A, ECCO LADEL ...