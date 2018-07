Muore nello schianto in auto | il suo cane lo veglia fino all' arrivo dei soccorsi

Papà Muore nello schianto - mamma e sorellina gravi : a 8 anni vaga al buio per cercare aiuto : La drammatica scena a cui ha dovuto assistere un bambino di soli 8 anni, l'unico della famiglia che è riuscito a uscire da solo dalla vettura dopo un terribile incidente stradale nella notte tra sabato e domenica costato la vita a due persone. Il piccolo ricoverato con ferite lievi, niente da fare invece per il Papà.Continua a leggere

Tragedia sull'Adriatica : 2 morti nello scontro tra moto e bici - Muore brianzolo : Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì lungo la Statale 16 Adriatica a Fontanelle di Riccione, in Emilia Romagna, all'altezza del cimitero di guerra greco, come riporta RiminiToday . In un ...

Trasporta 67 ovuli nello stomaco : Muore e viene squartato dai compagni per recuperare la droga : Un ragazzo spagnolo che Trasportava droga nello stomaco ha accusato un malore che si è rivelato fatale: i membri di una banda criminale l'hanno squartato per recuperare la droga.Continua a leggere

Muore in un incidente in moto a Trastevere nello stesso posto in cui investì una ragazza : Nel marzo del 2009, Massimiliano Milotti finì a processo con l'accusa di aver investito sul lungotevere una 21enne ed essere scappato senza fermarsi a soccorrerla. La giovane, Irene Morabito, si era salvata ma era finita in coma per lungo tempo. Milotti, mercoledì sera, è morto proprio sul lungotevere, poco distante dal luogo in cui investì Irene nove anni fa. La storia è stata raccontata su Il Messaggero.Un ...

Grosseto. Smart si ribalta : donna 50enne Muore nello scontro. Gravissima la madre : Il terribile schianto fra Manciano e Montemerano, probabilmente causato dal cattivo tempo. Una donna di 50 anni di Manciano è morta e la madre è rimasta gravemente ferita nel ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiavano.Continua a leggere

Parte colpo di pistola a guardia giurata nello studio medico : Muore paziente in sala d'attesa. Arrestato il vigilante : Un colpo di pistola partito accidentalmente, per un tragico scherzo del destino, ha attraversato un muro divisorio uccidendo un uomo che si trovava nella stanza accanto. È il dramma avvenuto...

80 buste di plastica nello stomaco e la balena pilota Muore di fame : Thailandia. Al largo della costa meridionale della Thailandia, una balena pilota è morta per aver ingoiato oltre 80 sacchetti di plastica. Il Paese è tra i maggiori consumatori al mondo delle inquinanti e 'indistruttibili' buste, spesso fatali per gli animali selvatici e fonte di gravissimo inquinamento. Il piccolo globicefalo è stato trovato in fin di vita in un canale vicino ...

LE VERITÀ NASCOSTE / Anticipazioni 8 giugno : Teresa Muore - Paula nello sconforto! : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni dell'8 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Teresa muore a causa di una overdose, Paula cade nello sconforto(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 22:52:00 GMT)