Il manager nel destino della famiglia

I 14 anni del manager globale che ha portato Fiat e Ferrari nel futuro : globale. La definizione che forse meglio definisce la figura di Sergio Marchionne, l’uomo che ha portato la Fiat nel futuro, è quella di manager globale. Nessuno come lui a livello mondiale ha saputo plasmare e permeare un gruppo multinazionale a propria immagine e somiglianza. Oggi Marchionne significa Fiat Chrysler Automobiles, Cnh Industrial, Fe...

In attesa del Tas - il manager di Elliott fa il gioco del Milan : Fassone e soci adesso possono sperare davvero nell’Europa : La presenza del manager di Elliott nella spedizione rossonera potrebbe convincere il Tas di Losanna a credere nella stabilità societaria del Milan “I nostri impegni, in genere, durano almeno tre anni“, con questa frase Franck Tuil ha provato a scardinare la difesa del Tas di Losanna, garantendo solidità e concretezza ad un Milan che ne ha disperatamente bisogno. Fassone – ph Lapresse La presenza del manager di Elliott ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea : le foto più belle della conferenza stampa nelle vesti di manager [GALLERY] : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea: quest’oggi le prime parole in conferenza stampa nelle vesti di manager Quest’oggi Maurizio Sarri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come nuovo manager del Chelsea. L’ex allenatore del Napoli ha precisato che non stravolgerà la sua idea tattica pur adattandosi alle diversità della Premier League. Nella nostra gallery le foto della conferenza stampa di Maurizio ...

Dalla orfiniana storica dell'arte al manager leghista della Moleskine : chi sono i 4 eletti nel Cda della Rai : Il Parlamento ha eletto i nuovi membri del Consiglio d'amministrazione della Rai. Si tratta di Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi, scelti dai deputati, e Rita Borioni e Beatrice Coletti, indicati dai senatori. Chi sono i nuovi componenti del Cda del servizio pubblico di indicazione parlamentare? In primis va detto che non tutti sono volti nuovi: per la storica dell'arte Borioni, in quota Partito Democratico, si tratta di una riconferma, avendo ...

Ancona : manager trovato morto nella sua Jaguar dopo un malore : Giuliano Enrico Lorenzo Calza, 48 anni, ex direttore generale della scuola manageriale di Ancona Istao (Istituto Adriano Olivetti) è stato trovato morto nella sua auto questa mattina a Numana, alle porte di Ancona: il decesso risale a ieri.Continua a leggere

Il manager di Wesley : 'Adora l'idea di giocare nella Lazio' : ROMA - L'Italia, il Belgio, il Brasile. E' stata una lunga ricerca, si è trasformata in un lungo inseguimento attraverso contatti multipli, perlustrando i social, parlando e chattando. La 'caccia' s'è ...

Fisco - manager Google chiede di patteggiare nell’inchiesta su evasione : gruppo ha già versato 306 milioni : L’indagine per cinque manager di Google era stata chiusa due anni fa. Oggi Graham Law, attraverso i legali dello studio Severino, ha raggiunto, dopo una lunga trattativa, un accordo con la Procura di Milano per patteggiare un pena convertita in una multa di alcune decine di migliaia di euro nell’inchiesta su una ipotizzata evasione fiscale del colosso californiano che ha già versato al Fisco 306 milioni di euro dopo una transazione. Le ...

Zambon : "Nel settore biotech servono manager competenti" : Le imprese del settore italiano delle scienze della vita "hanno bisogno di manager competenti , preparati su materie scientifiche. Ne beneficeranno sia le imprese che i pazienti". Lo ha detto Elena ...

Tragedia Francavilla - tracce di cocaina nell'auto del manager 49enne - : Nella macchina dell'uomo che lo scorso maggio ha ucciso la figlia lanciandola da un viadotto dell'A14 e poi si è tolto la vita, dopo aver forse causato anche la morte della moglie, è stato trovato un ...

Rugby – Il Benetton prolunga i contratti del ds Pavanello e del team manager Ceccato : Benetton Rugby è lieto di comunicare la definizione dello staff manageriale annunciando i prolungamenti di contratto del direttore sportivo Antonio Pavanello e del team manager Enrico Ceccato sino al 30 giugno 2020 Nato ad Agordo il 13 ottobre 1982, Pavanello nella sua carriera ha vestito le maglie del Rugby Rovigo e del Benetton Rugby. Storico capitano per ben 6 delle 10 stagioni trascorse da Leone, Antonio ha indossato 224 volte la maglia ...