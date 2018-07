Fiat | peggiorano le condizioni di Sergio Marchionne | le parole di John Elkann

Blastingnews

(Di domenica 22 luglio 2018) Il manager senza cravatta è in gravissimelotta tra la vita e la morte, tanto da spingere le sue aziende a trovare immediatamente un sostituto. Le voci sulle suedi salute erano gia' circolate nei giorni scorsi, ma soltanto oggi laha dovuto mettere nero su bianco la notizia, evidentemente spinta da un peggioramento delledi salute del manager. VIDEOè gravissimo: le ultime sulle suesalute 'non potra' riprendere la sua attivita' lavorativa a causa di complicazioni inattese durante la convalescenza di un intervento avvenuto a giugno'. In un comunicato diramato sabato,ha fatto sapere a tutto il mondo l’aggravarsi delledi salute del suo manager che ha portato ad annunciare immediatamente i sostituti in Fca con l'ad Mike Manley, Ferrari con l'ad e presidente ...