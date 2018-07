Terremoto nel Maceratese | paura in mattinata | scossa avvertita anche in Umbria

Terremoto : scossa di magnitudo 3.3 nel Maceratese : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 10.01 nel Maceratese, con epicentro Pieve Torina. La scossa, riferisce l'Ingv, ha avuto una profondità di 8 chilometri, ed è nel cuore dell'area già colpita dal sisma di due anni fa, a 9 chilometri da Camerino e a 15 da Visso e Ussita.

Terremoto nel calcio italia - dopo Bari e Cesena salta anche l’Avellino : il club biancoverde escluso dalla prossima B : Il Consiglio Federale della Figc ha messo fuori gioco l’Avellino una volta ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc dopo Bari e Cesena, anche l’Avellino è stato escluso dalla prossima Serie B. Ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc, il Consiglio Federale della FIGC ha dunque fatto fuori dal prossimo campionato cadetto il club biancoverde, che tenterà adesso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da ...

“Indagato”. Terremoto nel governo : il ministro iscritto nel registro del pm : È destinata a creare un Terremoto politico senza precedenti la notizia appena trapelata sul ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, indagato a Campobasso nell’inchiesta del pm Rossana Venditti che coinvolge altre 22 persone per presunta usura bancaria. Savona all’epoca dei fatti contestati era al vertice di Unicredit, dove siedeva a seguito della vice presidenza in Capitalia e con la fusione degli istituti, e in ...

Terremoto in Polonia : scossa magnitudo 5 nell’ovest del Paese : Una scossa di Terremoto magnitudo 5 è stata registrata alle 03:31 UTC nell’ovest della Polonia dall’Istituto geofisico statunitense USGS: il sisma ha avuto ipocentro a 5,4 km di profondità ed epicentro a 1 km est-nordest da Polkowice. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Polonia: scossa magnitudo 5 nell’ovest del Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto OGGI A CATANIA M 3.6/ INGV - sciame sismico sull'Etna : oltre 80 scosse. M 3.3 nel Mar Ionio : Sicilia, TERREMOTO OGGI a CATANIA: 28 scosse, la più forte da M 3.6 a Ragalna. INGV, ultime scosse e timori: il vulcano Etna rischia così di risvegliarsi. Le novità e i dati in tempo reale(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:14:00 GMT)

Scossa di Terremoto magnitudo 3.3 nel Mar Jonio Meridionale : Un terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato nel Mar Ionio Meridionale alle 14:39:38 ad una profondità di 42 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 3.3 nel Mar Jonio Meridionale sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Colombia : scossa magnitudo 5.1 nel centro del Paese - nessun danno : Un Terremoto magnitudo 5.1 è stato rilevato alle 05:39 UTC nel centro della Colombia: lo riferisce il Servizio geologico statunitense USGS. Non si riportano al momento vittime o danni materiali. Il sisma ha avuto epicentro a 21 km est dalla località di Colombia, nella provincia di Huila, e ipocentro a 47.7 km di profondità. La scossa è stata avvertita in tutto il centro del Paese, compresa la capitale Bogotà. L'articolo Terremoto in Colombia: ...

Terremoto - sciame sismico nella notte sull’Etna : paura fino a Catania per la scossa più forte di magnitudo 3.5 : 1/8 ...

Terremoto L'Aquila - Guido Bertolaso assolto nell'appello del processo Grandi Rischi bis : La Corte d'Appello dell'Aquila ha assolto l'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, nel processo bis alla Commissione Grandi Rischi. I giudici di secondo grado hanno confermato la formula...

Terremoto di magnitudo 3 - 3 : avvertito nelle valli del Pinerolese e di Susa : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Cuneo. L'epicentro del sisma, avvenuto alle 20.13 di ...

Terremoto L’Aquila - Guido Bertolaso assolto nell’appello del processo Grandi Rischi bis : “La commissione Grandi Rischi? Un’operazione mediatica. Vogliamo tranquillizzare la gente”. Era il 30 marzo del 2009 e l’allora numero uno della Protezione civile si rivolgeva così all’ex assessora regionale abruzzese, Daniela Stati. Sette giorni dopo ci fu il Terremoto che rase al suolo L’Aquila. Quella frase costò a Guido Bertolaso l’iscrizione nel registro degli indagati e, successivamente, il rinvio ...

Terremoto l'Aquila - Bertolaso assolto nel processo bis alla Commissione grandi rischi : Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, è stato assolto nel processo bis alla Commissione grandi rischi. Lo ha deciso la Corte d'Appello dell'Aquila. I giudici di secondo grado hanno ...

Terremoto di magnitudo 4.4 nel mare di Reggio Calabria : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata stamattina al largo di Reggio Calabria. Avvertita dai residenti lungo la costa.