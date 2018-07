‘ndrangheta | ucciso in agguato esponente cosca | grave bambino

Reggio Calabria - agguato di ‘ndrangheta : ucciso un pregiudicato - grave un bimbo di 10 anni : Un bambino di 10 anni, di nazionalità bulgara, è rimasto gravemente ferito durante un agguato di 'Ndrangheta nella zona di Reggio Calabria. Si trovava insieme Giuseppe Fabio Gioffrè, presunto capo dell'omonima cosca e bersaglio degli spari. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è in ospedale in prognosi riservata.Continua a leggere

‘ndrangheta - agguato a Seminara : ucciso pregiudicato - grave un bimbo di 10 anni : Un pregiudicato, Giuseppe Fabio Gioffrè, di 39 anni, presunto esponente dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, è stato ucciso in un agguato in un terreno di sua proprietà in località “Venere” di Seminara, in provincia di Reggio Calabria. Nell’agguato é rimasto gravemente ferito un bambino di nazionalità bulgara di 10 anni che si trovava insieme a Gioffrè e che è stato ricoverato con prognosi riservata negli “Ospedali ...

Ucciso 6 anni fa dalla ‘ndrangheta - ritrovato il cadavere di Antonio Deiana/ Il Video della tomba in cantina : Sparito nel nulla 6 anni fa, Antonio Deiana ritrovato. Ultime notizie: sepolto in una cantina di Cinisello Balsamo, nell'hinterland milanese. Ecco come è andata la vicenda(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:20:00 GMT)

Ricerca : borsa di studio in memoria di Matteo Vinci - il biologo calabrese ucciso dalla ‘ndrangheta : Una borsa di studio alla memoria di Matteo Vinci, il biologo calabrese ucciso dalla ‘Ndrangheta, lo scorso 9 aprile, a Limbadi, comune dell’entroterra vibonese. Un gesto dall’alto valore simbolico, ma anche una misura di sostegno finanziario destinata alla Ricerca scientifica, decisa e deliberata dall’Ordine Nazionale dei Biologi, per onorare la figura di un coraggioso e stimato collega. La borsa, del valore di 12mila ...