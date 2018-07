Milan | Scaroni nuovo presidente

Milan - Elliott “rimuove” Fassone per giusta causa : Scaroni presidente e ad : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott , mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan , Elliott “rimuove” Fassone per giusta causa : Scaroni presidente e ad è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Paolo Scaroni nuovo presidente Milan : 10.52 Paolo Scaroni è il nuovo presidente del Milan .Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea dei soci del club rossonero. Scaroni è stato anche indicato per ricoprire il ruolo di amministratore delegato ad interim. Durante la riunione sono stati anche nominati i nuovi consiglieri del cda che, oltre a Scaroni ,include Marco Patuano,Franck Tuil, Giorgio Furlani,Alfredo Craca,Salvatore Cerchione,Gianluca D'Avanzo e Stefano Cocirio. Marco Fassone,Li ...

Paolo Scaroni - un super-manager per il nuovo Milan targato Elliott : È Paolo Scaroni il nuovo presidente del Milan, con deleghe di amministratore delegato. L'ex ad di Enel ed Eni, considerato un uomo molto vicino a Silvio Berlusconi, è stato confermato assieme a Marco Patuano nel cda nominato all'unanimità dall'assemblea dei soci rossoneri. Del board Milanista, in carica per tre esercizi fino al 30 giugno 2020, fanno parte sei nuovi consiglieri, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, ...