Chi è Mike Manley? Ecco il nuovo nuovo amministratore delegato di Fca | prenderà il posto

sportfair

: #Fca, chi è Mike Manley, il manager che sostituirà #Marchionne ? - RaiNews : #Fca, chi è Mike Manley, il manager che sostituirà #Marchionne ? - Maria33759436 : RT @masechi: ??Chi è Mike Manley, il successore di Sergio Marchionne al vertice del Gruppo FCA #Marchionne #MikeManley #Fca #21luglio #List… - dettastella : RT @masechi: ??Chi è Mike Manley, il successore di Sergio Marchionne al vertice del Gruppo FCA #Marchionne #MikeManley #Fca #21luglio #List… -

(Di sabato 21 luglio 2018)sostituirà Sergio Marchionne nel ruolo didi Fca, si tratta di una ‘soluzione interna’ L’ingleseè ildi Fca. Il Consiglio di amministrazione, come annunciato da John Elkann, ha optato per una soluzione interna dopo l’addio di Sergio Marchionne. Cinquantaquattro anni,era infatti già ceo del marchio Jeep e responsabile del brand Ram che, a detta dello stesso“dal 2009 ha registrato una crescita del 163%”. Dal 2011 siede anche nel Gec, Group Executive Council di Fca. Si tratta di un uomo di ‘fiducia’ dato che è entrato nel gruppo DaimlerChrysler nel 2000, come direttore delle sviluppo della rete per la Gran Bretagna. Da tempo si parla di questo possibile avvicendamento, ma il tutto è stato accelerato dal ricovero ospedaliero prolungato di ...