Catania | tentata aggressione a sprangate al pronto soccorso

(Di sabato 21 luglio 2018) Interviene la polizia. Il medico se l'è cavata con 3 giorni di prognosi per stato d'ansia. In Sicilia 13 casi di violenza in 4 mesi. La ministra Grillo: "Inaspriremo le pene"