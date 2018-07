“Beccata col baby fidanzato” Lucia Bramieri del Grande Fratello ha 57 anni Lui… Ah!

caffeinamagazine

: RT @Libero_official: GUARDA - Capito Lucia Bramieri? Dopo il Grande Fratello, i paparazzi l'hanno beccata col baby-fidanzato: lei ha 53 ann… - gennaro_marika : RT @Libero_official: GUARDA - Capito Lucia Bramieri? Dopo il Grande Fratello, i paparazzi l'hanno beccata col baby-fidanzato: lei ha 53 ann… - Giustizia47Vera : RT @Libero_official: GUARDA - Capito Lucia Bramieri? Dopo il Grande Fratello, i paparazzi l'hanno beccata col baby-fidanzato: lei ha 53 ann… - TerlizziGerardo : RT @Libero_official: GUARDA - Capito Lucia Bramieri? Dopo il Grande Fratello, i paparazzi l'hanno beccata col baby-fidanzato: lei ha 53 ann… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Sarà pure stato ildelle polemiche, quello ultimo tornato nelle mani di Barbara D’Urso, ma non si può certo dire che non siano nate nuove coppie. Coppie nate nella Casa che ancora resistono, nonostante sia passato un bel po’ dalla fine del reality di Canale 5. ComeOrlando e Filippo Contri. Molti pensavano che sarebbe finita una volta usciti dal gioco, e invece eccoli India, dove sono volati per il primo viaggio insieme prima di, udite udite, pensare seriamente alla convivenza. “A settembre finirò i lavori in casa mia e sicuramente non ci andrò a vivere da solo: le valigie diverranno con me”, ha detto l’ex gieffino. Anche tra Alessia Prete e Matteo Gentili sembra procedere tutto a gonfie vele. Stando alle ultime interviste rilasciate, l’ex di Paola Di Benedetto e la ex concorrente di Miss Italia sono diventati inseparabili da ...