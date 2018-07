Serie C | Trapani | l' elenco dei convocati per l' inizio di una stagione surreale

Serie C nel caos : fuggi fuggi da Lucchese e Reggiana - Trapani in vendita : Lucchese in confusione totale e da futuro incerto. Il presidente Grassini le quote al precedente proprietario Moriconi, che ora sta cercando partner per evitare il fallimento e rimanere in C. Due le cordate all’orizzonte: una è formata da imprenditori fiorentini e aretini, l’altra è capitanata da Pietro Belardelli. Non è stata effettuata la ricapitalizzazione e quindi arriveranno altre penalizzazioni (da 2 a 10 punti) dopo il -4 per il ...

Serie C Girone C - Trapani a rischio fallimento? Il comunicato del club : Al fine di fare chiarezza sulla situazione attuale del Trapani Calcio ed onde evitare la diffusione di notizie prive di fondamento, si comunica quanto segue. Come è noto a tutti, il comandante Morace, a cui si deve la “rinascita” del Trapani Calcio che ha fatto sognare i Trapanesi portandoli ad un passo dalla Serie “A”, avrebbe voluto fare già da tempo un passo indietro e passare il testimone della guida del Trapani Calcio. La mancanza però di ...

Video/ Trapani Cosenza (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C play off) : Video Trapani Cosenza (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, valida per il ritorno del primo turno nazionale dei play off della Serie C. (Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:00:00 GMT)

Risultati Playoff Serie C - Cosenza da impazzire : impresa e Trapani eliminato [FOTO] : 1/24 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...