Satellite | digitale terrestre e streaming | ecco come si vedrà la Serie A in tv

La Serie A su Sky anche per il triennio 2018-2021 su Satellite - digitale terrestre e fibra : La Serie A sarà su Sky anche per il triennio 2018/2021. Sky annuncia infatti di aver acquisito i diritti per la trasmissione in diretta esclusiva di 266 partite a stagione per le edizioni 2018/19, 2019/20 e 2020/21 del campionato di calcio italiano. Sky ribadisce ancora una volta il suo rilevante impegno per la crescita e la valorizzazione del nostro calcio, con continue e innovative form...

Eutelsat : al Forum Europeo Digitale 2018 di Lucca per sottolineare la centralità del Satellite : Il satellite HOTBIRD come hub privilegiato per l’alta e l’altissima qualità tecnica delle immagini televisive. È il messaggio di Eutelsat al Forum Europeo Digitale in programma a Lucca il 14 e il 15 giugno prossimi. Sono 6 i canali Ultra HD veicolati attualmente a 13 gradi Est, la posizione orbitale più popolare in Italia con circa 10 milioni di abitazioni connesse e oltre 70 canali italiani Free to Air ...

Cosa guardare in tv nel weekend - tra streaming - Satellite e digitale terrestre : L’estate, sul piccolo schermo, è solitamente deserta e abitata principalmente da repliche. Quest’anno pare però che le cose stiano cambiando tanto che, nonostante ci si trovi al secondo weekend di giugno, non mancano prime tv accanto a dei classici che è sempre un piacere rivedere. Ecco quali sono i dieci programmi imperdibili in questi giorni tra streaming, satellite e digitale terrestre. IN streaming Sense8 (Netflix – dall’8 ...

Sky via digitale terrestre e fibra - oltre al Satellite : ora è su tutte le piattaforme : Nel corso dell’ultimo anno, Sky ha dato una decisa accelerata per imporsi ulteriormente nel panorama televisivo italiano: prima si è assicurata il calcio europeo con Champions League e Europa League in esclusiva, poi ha lanciato la propria piattaforma per il 4K HDR attraverso Sky Q e poi ha stretto una partnership con il “nemico”, grazie alla quale i canali Premium di cinema e serie tv sono sbarcati sul satellite, aprendo lo spazio ...

Sky si fa in tre : Satellite - digitale e fibra. Tutte le novità : Andrea Zappia Il cielo televisivo si espande e da satellitare diventa digitale e in fibra. Non solo parabola, le possibilità di accesso a Sky, infatti, da oggi si moltiplicano. E’ arrivata un’offerta ad hoc sul digitale terrestre (qui i dettagli) composta nel complesso da 15 canali. Una grande novità frutto di un accordo “win win” con Mediaset, siglato al culmine di un percorso di dialogo tra le due aziende, e non di uno ...

Sky “supera” il Satellite e sbarca su fibra e digitale terrestre : Sky, a 15 anni dalla sua nascita, rompe ogni barriera di accesso ai propri contenuti televisivi e segna una nuova evoluzione nel modo di vivere la tv. D’ora in poi si potrà vedere Sky attraverso molteplici tecnologie di trasmissione, grazie alla nascita di “Sky sul digitale terrestre” e alla possibilità di ricevere i diversi pacchetti […] L'articolo Sky “supera” il satellite e sbarca su fibra e digitale terrestre è stato ...

Cosa guardare in tv nel weekend - tra streaming - Satellite e digitale terrestre : Primo fine settimana di giugno, con tanto di Festa della Repubblica. In molti coglieranno l’occasione per cercare un po’ di relax tra mare e montagna, ma anche per dedicarsi a qualche visione interessante. E tra streaming, tv satellitare e digitale terrestre l’offerta è anche stavolta molto buona. Ecco qualche suggerimento su Cosa guardare in tv nel weekend: IN streaming 13 Novembre: attacco a Parigi (Netflix – dal 1° ...

Cosa guardare in tv nel weekend tra streaming - Satellite e digitale terrestre : Sarà un weekend più soleggiato ma nulla vieta di passarlo ugualmente (anche) davanti a un piccolo schermo. E le occasioni interessanti per farlo non mancano. Ecco quindi Cosa guardare in tv in un mix di film e serie tv, ma anche musica e grande sport. Ovviamente, tra streaming, satellite e digitale terrestre. IN streaming Justice League (Infinity Premiere – dal 25 al 31 maggio) Finalmente visibile anche in streaming l’action movie diretto ...