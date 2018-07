Ricerca | oltre un adolescente su 5 presenta un uso problematico di Internet

Fonte Nuova - arrestato Ricercato da oltre dieci anni in tutta Europa : arrestato dai carabinieri di Fonte Nuova (Roma) un uomo ricercato da oltre dieci anni in tutta Europa, che deve scontare 27 anni di pena per truffa, riciclaggio, evasione fiscale e possesso di documenti falsi. Si tratta di Nicolae Marius S., cittadino romeno di 43 anni.I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - Divisione Sirene, hanno dato esecuzione a quattro ...

Fondazione Cariplo - a Ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti : Quasi 500 milioni di euro per oltre 2mila progetti, dalla biomedicina all'agroalimentare, per 6.030 ricercatori inseriti, di cui il 40% donne . Sono alcuni dei risultati ottenuti della Fondazione ...

Fondazione Cariplo : a Ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti (2) : (AdnKronos) – Carlo Mango, direttore dell’area ricerca scientifica della Fondazione Cariplo, ha spiegato che “i contributi di Fondazione Cariplo divengono molto spesso una palestra, perché beneficiare di un grant di Fondazione Cariplo ha permesso a molti ricercatori di ‘allenarsi’ per partecipare a progetti di respiro internazionale. Alcuni ricercatori, poi, grazie ai grant di Fondazione Cariplo hanno la possibilità ...

Fondazione Cariplo : a Ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Quasi 500 milioni di euro per oltre 2mila progetti, dalla biomedicina all’agroalimentare, per 6.030 ricercatori inseriti, di cui il 40% donne. Sono alcuni dei risultati ottenuti della Fondazione Cariplo in 27 anni di sostegno alla ricerca scientifica, presentati dai vertici della Fondazione a Milano, in una serata al Piccolo Teatro Studio Melato. Diversi gli ambiti di ricerca sostenuti dalla Fondazione ...