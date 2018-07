Nazionale | Trapattoni | “fiducia in Mancini”

calcioweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) “A Mancini come ct azzurro da ex allenatore dellasuggerisco di fare sempre quello che si sentira’ di fare in piena coscienza. Lui ha gia’ dimostrato tutto il suo valore in passato e quindi, quando andra’ incontro a delle difficolta’, sia indulgente con se’ stesso e sia sereno perche’ allenare gli azzurri non e’ facile ma e’ comunque un piacere da potersi godere visto anche la sua storia e il suo pedigree”. Lo ha detto Giovanniparlando con i giornalisti a margine del premio “Fair Play-Menarini” ricevuto dall’ex tecnico di Juventus, Inter e Bayern Monaco, a Castiglion Fiorentino. “Pioli? L’ho avuto come giocatore, ne conosco la professionalita’, la preparazione e l’ambizione. Gli voglio bene, lui sa come mi comportavo con lui e con la squadra, sa bene cosa ...