Adesso a Napoli c' è la camorra borghese

Napoli - Ancelotti Adesso fa il mercato : “telefono caldissimo” : Il Napoli accelera sul mercato, grazie anche all’impatto di Carlo Ancelotti che ha alzato la cornetta per smuovere le acque… Carletto Ancelotti vuole rispondere alla Juventus e per farlo scende in campo in prima persona sul mercato. Guai a dire che Giuntoli venga prevaricato, ma una telefonata di Carletto fa sempre bene ed addolcisce trattative molto complesse. Così, il tecnico del Napoli, sta provando a tastare il terreno per ...

Napoli-Verdi - ci risiamo : avanti tutta col Bologna. Adesso mancano solo le firme : Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di Simone Verdi e del Napoli, un fidanzamento che sembrava doversi tramutare in matrimonio già in inverno e che invece ...

Napoli - Adesso Sirigu è in pole position : ROMA - Pista italiana per la porta del Napolii. Il club di De Laurentiis cerca Salvatore Sirigu , che Carlo Ancelotti ha già avuto ai tempi del Paris Saint-Germain. Il portiere sardo, l'anno scorso, ...

Napoli-Ancelotti - Adesso è realtà : le prime parole da allenatore azzurro : Napoli-Ancelotti, adesso è anche ufficiale. Il club azzurro piazza un colpo clamoroso, Sarri nonostante il percorso straordinario è già alle spalle, l’ex Bayern Monaco può adesso portare il club azzurro ancora più in alto. “Sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia”. Così, Carlo Ancelotti ha commentato anche sul suo profilo Instagram l’accordo per la panchina del Napoli, ...

Napoli - Adesso è ufficiale : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore : ... 'Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di ...

Lazio - Inzaghi Adesso dica due sì : Napoli in pressing : Due sì decisivi per il suo futuro. Un giugno intenso quello di Simone Inzaghi. L'amarezza per la mancata qualificazione in Champions è tanta ma adesso c'è bisogno di sgombrare la mente e di pensare a ...

Napoli - De Laurentiis attacca la Juve : “Adesso si sono inventati le seconde squadre” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis non le manda a dire e punta il dito contro la Juventus. Intervenuto durante il convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, il primo tifoso partenopeo ha lanciato una frecciatina ai bianconeri. “ORA SI sono inventati LE seconde SQUADRE” Queste le parole di De Laurentiis: “Lavoro per la nuova casa […] L'articolo Napoli, De Laurentiis attacca la Juve: “Adesso si sono ...

Napoli - De Laurentiis attacca la Juve : “Adesso si sono inventati le secondo squadre” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis non le manda a dire e punta il dito contro la Juventus. Intervenuto durante il convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, il primo tifoso partenopeo ha lanciato una frecciatina ai bianconeri. “ORA SI sono inventati LE SECONDE SQUADRE” Queste le parole di De Laurentiis: “Lavoro per la nuova casa […] L'articolo Napoli, De Laurentiis attacca la Juve: “Adesso si sono ...

Napoli più forte di Var e razzisti : Adesso la verità sui progetti futuri : Non è stato un episodio determinante, ma il Var ha msso lo zampino nella penultima gara del campionato del Napoli, arrivato al record di 88 punti. Nel primo tempo la rete di Mertens...