Sbaglia pedale e investe quattro persone | donna muore in ospedale FOTO

All'ospedale Gosport War Memoria ci furono 456 morti per cure Sbagliate : furono più di 450 i pazienti vittime del Gosport War Memorial Hospital, l'ospedale britannico 'della morte', come fu ribattezzato da qualcuno, al centro circa 20 anni fa di sospetti sfociati in un clamoroso scandalo a causa dell'elevato numero di morti sospette. Lo rivela un rapporto indipendente atteso da tempo dalle famiglie e reso noto oggi.Stando alle conclusioni del rapporto, la vita di almeno 456 persone ricoverate nel nosocomio fra ...

"Sua madre è morta". Mezz'ora dopo l'ospedale richiama : "Abbiamo Sbagliato - non era lei" : Aveva lasciato sua madre in ospedale per fare una serie di approfondimenti, poi all'improvviso, alle 7.30 di mattina, una telefonata agghiacciante: "Qui è l'ospedale, sua madre è morta"....

L’ospedale Careggi lo chiama : “Sua mamma è morta”. Dopo mezz’ora : “Abbiamo Sbagliato - non era lei” : La vicenda è accaduta al Careggi di Firenze. Protagonisti del surreale scambio di persona, il fiorentino Igor e la madre 78enne. "Un medico mi avvisava che, Dopo che la guardia medica era passata in camera durante la notte e andava tutto bene, al controllo delle 7,30 di mattina aveva trovato la mamma morta nel letto". Dopo mezz'ora, però, i medici si accorgono dell'errore e si scusano con Igor e la donna.Continua a leggere

Mamma e papà tornano a casa col bimbo Sbagliato - l’ospedale : “Scambiati dall’infermiera” : Mamma e papà tornano a casa col bimbo sbagliato, l’ospedale: “Scambiati dall’infermiera” L’incredibile incidente è avvenuto in un ospedale di Pogdorica, capitale della Macedonia. “Tutti i responsabili saranno sanzionati” hanno assicurato i vertici. “È inconcepibile che nel 21° secolo si verifichino ancora errori così” ha detto il Ministro della Salute.Continua a leggere L’incredibile incidente è avvenuto […] L'articolo ...

Mamma e papà tornano a casa col bimbo Sbagliato - l’ospedale : “Scambiati dall’infermiera” : L'incredibile incidente è avvenuto in un ospedale di Pogdorica, capitale della Macedonia. “Tutti i responsabili saranno sanzionati” hanno assicurato i vertici. “È inconcepibile che nel 21° secolo si verifichino ancora errori così" ha detto il Ministro della Salute.Continua a leggere