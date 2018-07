Migranti | Saviano | querela Salvini? non arretro di un passo

sportfair

: Caso migranti e porti chiusi, Salvini querela Saviano - LaStampa : Caso migranti e porti chiusi, Salvini querela Saviano - MediasetTgcom24 : Migranti, Salvini querela Saviano per post su Fb: 'Ledono ministero' #matteosalvini - BarillariM5S : Incredibile: quando un governo finalmente ha il coraggio di fermare il business delle finte ong e ridistribuire i m… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Il Ministro della Mala Vita si è deciso armi. Non ho avuto alcuna comunicazione ufficiale, quindi non so ancora chi sia il magistrato incaricato delle indagini, ma posso assicurare che appena lo saprò chiederò di essere interrogato”. Lo scrive Robertosu Facebook dopo lada parte del ministro Matteo. “Oggi non bisogna arretrare di undavanti a un potere che ha il terrore delle voci critiche, che ha il terrore dei testimoni oculari delle nefandezze che si consumano ogni giorno nel Mediterraneo e, in definitiva, ha il terrore di chi ogni giorno afferma con forza che incutere paura è l’arma nelle mani di chi vuole restringere le libertà personali. Non l’ho mai fatto, ma vi chiedo di essere oggi con me in questa battaglia: dietro l’angolo c’è la Russia di Vladimir Putin, ...