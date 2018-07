Lorenzo Fragola Video “Super Martina” | il brano scritto in un pomeriggio Wind Summer

Radio Bruno Estate a Carpi con Benji e Fede - Lorenzo Fragola - Irama e Ghali : tutti gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Carpi (Modena) in programma per il prossimo 19 luglio in Piazza Martiri. Tra gli artisti attesi sul palco ci sono Benji e Fede, il duo di Modena che presenterà il nuovo singolo in Radio per l'Estate, Moscow Mule. A Radio Bruno Estate a Carpi Lorenzo Fragola canterà il brano Super Martina e il duo inedito composto da Elodie e Michele Bravi presenterà la canzone estiva Nero Bali. A ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live ad Andria da Lorenzo Fragola ad Ermal Meta e Tom Walker : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live ad Andria (BT) in programma per domenica 15 luglio. Tanti sono gli artisti italiani ed internazionali attesi per la terza tappa della tournée estiva di Radionorba che dopo Ostuni e Lecce approda ad Andria (Bari) domenica prossima. Ci sarà l'atteso Tom Walker, il cantautore britannico in radio con My Way in questa calda estate 2018. Non mancherà il vincitore del Festival di Sanremo ...

Super Martina di Lorenzo Fragola e Gazzelle - testo e significato : un brano spensierato dal sapore estivo : testo e significato di Super Martina, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola in collaborazione con Gazzelle. Il brano è un inedito estratto da Bengala, l’ultimo progetto discografico dell’ex vincitore di X Factor, e arriva dopo il successo di Battaglia navale. In attesa del Tour estivo, Lorenzo Fragola lancia il nuovo singolo con la collaborazione di Gazzelle Super Martina è il titolo del nuovo singolo di Lorenzo Fragola che vanta la ...

Lorenzo Fragola - è uscito il video del nuovo singolo “Super Martina” ft. Gazzelle : Un dei featuring più belli di "Bengala" The post Lorenzo Fragola, è uscito il video del nuovo singolo “Super Martina” ft. Gazzelle appeared first on News Mtv Italia.

Nel video di Super Martina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle una gita tra amici che sa di tormentone estivo : Il video di Super Martina è disponibile su Youtubre e in rotazione televisiva. Super Martina è il nuovo singolo di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle il cui sound risulta perfetto per il periodo estivo e convincente sin dal primo ascolto. Il brano è già disponibile in rotazione radiofonica, estratto dall'album Bengala, rilasciato da Fragola con Sony Music. Venerdì 29 giugno è stato rilasciato anche il video di Super Martina che vede la regia di ...

Ti racconto una canzone : Lorenzo Fragola e «The Rest» : Un nuovo album che definisce un «percorso», segnato da dieci canzoni, che spaziano dal pop più scanzonato (vedi la nuova hit estiva Super Martina, appena uscita) ai suoni latini di Miami Beach, dall’elettronica al rap, con tanto di collaborazioni al ritmo di beat, con Mecna & Mace e Gazzelle. Sfoglia gallery LEGGI ANCHELorenzo Fragola: «Adesso che è cambiato tutto» Bengala, come «il razzo di segnalazione per ...

Lorenzo Fragola : ecco le date del tour estivo : Tutte le info sui concerti The post Lorenzo Fragola: ecco le date del tour estivo appeared first on News Mtv Italia.

Lorenzo Fragola presenta SuperMartina - il nuovo singolo insieme ai Gazelle : Indietro 7 giugno 2018 2018-06-07T13:06:25+00:00 ROMA – È SuperMartina il nuovo singolo di Lorenzo Fragola che sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da domani 8 giugno. Il brano, che vede al suo interno la speciale collaborazione con Gazzelle, segue l’uscita di Bengala (Sony Music), il nuovo album di inediti pubblicato […] L'articolo Lorenzo Fragola presenta SuperMartina, il nuovo singolo insieme ai ...

Lorenzo Fragola : in arrivo il nuovo singolo SuperMartina feat. Gazzelle : In radio da venerdì 8 giugno The post Lorenzo Fragola: in arrivo il nuovo singolo SuperMartina feat. Gazzelle appeared first on News Mtv Italia.

Lorenzo Fragola torna in Sicilia : L’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea è stato scelto da Lorenzo Fragola come unica location Siciliana del suo nuovo

Lorenzo Fragola sperimenta sonorità anni ’90 con “Supermartina” : È SUPERMARTINA il nuovo singolo di Lorenzo Fragola che sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 giugno. Il brano, che vede al suo interno la speciale collaborazione con Gazzelle, segue l’uscita di Bengala (Sony Music), il nuovo album di inediti pubblicato lo scorso 27 aprile che ha messo in luce la maturazione, musicale e personale, di Lorenzo. L’estate è la stagione adatta alle sonorità e allo ...

Audio e testo SuperMartina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle - il nuovo singolo per l’estate : SuperMartina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle è il nuovo singolo estratto dall'album Bengala. Il cantautore siciliano torna in radio da venerdì 8 giugno con un nuovo brano, perfetto per l'estate: è con SuperMartina che si appresta a scalare le classifiche, una canzone frizzante e allegra realizzata in collaborazione con Gazzelle. SuperMartina è un brano spensierato e divertente. Lorenzo Fragola lo descrive come il più “happy” del disco. ...

Incontro con Lorenzo Fragola a Cattolica e Macerata - prezzi dei Vip Pack in prevendita su TicketOne : I fan che acquisteranno i biglietti per il tour estivo potranno scegliere se comprare il pacchetto che include anche l'Incontro con Lorenzo Fragola. Cinque sono i concerti estivi al momento annunciati, per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne. Per due di questi, c'è la possibilità di comprare un pacchetto speciale che comprende anche l'Incontro con Lorenzo Fragola. La prima data del tour estivo è quella del 27 ...

Stash e Ligabue al Collisioni Festival con Benji e Fede - Lorenzo Fragola e molti altri : il programma degli incontri : Ligabue al Collisioni, il Festival Agrirock in programma a fine giugno. Il rocker di Correggio è il vincitore del Premio speciale cinema di Collisioni che verrà consegnato sabato 30 giugno. L'annuncio del premio arriva insieme all'elenco dei primi incontri confermati. Oltre ai concerti, infatti, Collisioni propone una serie di incontri con cantanti, musicisti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, al Collisioni per ...