Genoa | Preziosi vuole chiudere per Bertolacci nonostante Gattuso

Calciomercato Genoa - nuovo colpo piazzato da Preziosi : giornata di visite mediche in casa rossoblu : Il club rossoblu ha programmato per oggi le visite mediche di Lisandro Lopez, che arriva dal Benfica con la formula del prestito nuovo colpo in casa Genoa, il club rossoblu ha in mano anche Lisandro Lopez. E’ tutto fatto per il trasferimento del difensore di proprietà del Benfica, che arriva in Liguria con la formula del prestito secco, la stessa che lo aveva portato all’Inter nella scorsa stagione. Dopo gli ingaggi di Claudio ...

Calciomercato Genoa - non solo Spinelli : Preziosi pronto a battere un altro colpo… dall’Argentina : In dirittura le trattative per Kouamé, Spinelli e Lisandro Lopez, il Genoa prova a mettere le mani anche su un centrocampista argentino classe ’99 Dopo aver sfoltito un po’ la rosa, il Genoa si prepara a chiudere una serie di operazione che cambiano il volto della squadra. Accolto Romulo dopo le visite mediche di ieri, il club rossoblu si prepara adesso a chiudere le situazioni relative a Kouamé e Spinelli, entrambi attaccanti ...

Calciomercato Genoa - spunta un nuovo obiettivo per l’attacco : Preziosi ha pronta l’ennesima scommessa argentina : Il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Claudio Spinelli, attaccante argentino del Tigre la scorsa stagione nel San Martin Nuova scommessa argentina per il Genoa, il presidente Preziosi ha infatti deciso di puntare su un giovane attaccante del Tigre. Si chiama Claudio Spinelli ed è un classe ’97, profilo che stuzzica e non poco il club rossoblu, che lo segue da vicino e potrebbe portarlo in Italia nei prossimi giorni. In ...

Calciomercato Genoa – Doppio colpo da urlo di Preziosi - ma non è finita qui : si tratta con il Monaco per un centrocampista : Genoa scatenato sul mercato, il presidente Preziosi ha chiuso le trattative per portare Mazzitelli e Romulo in rossoblu. Si tratta anche Meité con il Monaco Genoa scatenato in questa fase di mercato, la società rossoblu infatti ha chiuso le trattative per Luca Mazzitelli e Romulo. Per quanto riguarda il centrocampista del Sassuolo, operazione definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: oggi la firma sul contratto, ...

Calciomercato Genoa - doppio colpo in entrata per i rossoblu : Preziosi rinforza il reparto offensivo : Il club rossoblu ha messo nel mirino Kouame e Ciciretti, entrambe le operazioni si possono chiudere nei prossimi giorni Mercato in fermento in casa Genoa, il club rossoblu infatti sta provando a piazzare due colpi che rivoluzionerebbero il reparto offensivo. Il presidente Preziosi infatti ha messo nel mirino l’attaccante Christian Kouamé, classe ’97 di proprietà del Cittadella. Tra oggi e domani la società veneta incontrerà ...

Salcedo all'Inter/ Calciomercato - accordo col Genoa : Preziosi - "Riscatto e controriscatto" : Salcedo all'Inter, colpo in prospettiva per il Biscione: Calciomercato, accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:16:00 GMT)

Genoa - Preziosi bacchetta Perin : “ecco cos’ha fatto durante la trattativa con la Juve” : Mattia Perin ha lasciato il Genoa in estate per approdare alla Juventus, il patron del Grifone Preziosi adesso spiega i retroscena dell’affare Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato della cessione di Perin. Ai microfoni del Secolo XIX, il patron si è detto un po’ rammaricato per come è andata la trattativa: “Perin aveva ancora un solo anno di contratto, nell’ultima stagione abbiamo inseguito il suo ...

Calciomercato Genoa - incredibile Preziosi : 10+15 milioni - il doppio colpo in attacco è servito [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Genoa – Il Genoa è scatenato in queste ultime ore di Calciomercato, il Presidente Preziosi è pronto ad effettuare un doppio importante investimento per rinforzare la squadra della prossima stagione. L’attacco è sembrato già dall’inizia il reparto con maggiore necessità di rinforzi, la dirigenza rossoblu per questo motivo ha deciso di mettere sul piatto ben 25 milioni di euro per chiudere una doppia operazione, ...

Calciomercato Genoa - Preziosi allo scoperto : “Mandragora? Ecco la situazione” : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro senza sosta sul mercato, un reparto pronto ad essere rivoluzionato è il centrocampo. Come riportato qualche settimana fa in esclusiva su CalcioWeb il nome in pole per il centrocampo è sicuramente quello di Mandragora, nelle ultime ore sono arrivate novità da parte del presidente Preziosi: “Se abbiamo visto la Juve per Mandragora? Ora non c’entra, siamo qui per parlare di diritti tv. ...

Calciomercato Genoa - non solo Sandro : Preziosi lavora a due colpi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu : Il Genoa continua a lavorare con forza sul mercato, tanti gli obiettivi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu Il mercato del Genoa entra nel vivo, il presidente Preziosi lavora con forza per ridisegnare il centrocampo puntando in primis su Sandro. L’ex centrocampista del Benevento, tornato all’Antalyaspor, rimane un obiettivo del club ligure, che spinge per trovare un accordo per riportare in Italia il brasiliano. Sandro ...

Genoa - accelerata per la mediana : la mossa di Preziosi : Genoa alle prese con una novità di calciomercato molto importante, il centrocampo del Grifone sta prendendo forma Genoa che sta muovendo passi importanti sul mercato. Di stamane la notizia del possibile arrivo di Lisandro Lopez alla corte di Ballardini, ma il calciomercato è solo agli inizi. Nelle ultime ore, rivela Skysport, c’è stato un incontro tra Preziosi e Marotta per definire il passaggio di Mandragora al Grifone. Sarebbe un ritorno ...

Preziosi : 'Milan? Se avessi i soldi avrei vinto con il Genoa' : 'Se avessi avuto la struttura finanziaria per acquistare il Milan, avrei già vinto qualcosa col Genoa'. Così Enrico Preziosi ha nuovamente smentito le voci secondo cui sarebbe interessato a rilevare ...

Genoa - Preziosi : “io al Milan? Ecco la verità” : Non si placano le voci su un possibile interesse del presidente Preziosi per entrare a far parte del Milan del futuro, il numero uno rossoblu ha deciso di uscire allo scoperto nelle ultime ore: “Sono voci da considerare come illazioni prive di ogni fondamento – ha chiarito come riporta Gianluca Di Marzio -. Anche perché se dovessi fare un investimento proverei a prendere il Real Madrid”, ha concluso il presidente del Genoa. Per ...